Ситуация в аэропорту Кабула стремительно меняется

Посольство США в Кабуле сообщило, что ситуация с безопасностью в афганской столице быстро меняется, в том числе в международном аэропорту афганской столицы, откуда поступали сообщения о перестрелках. Сведений о пострадавших не было.

"Поступают сообщения о пожаре в аэропорту. поэтому мы рекомендуем гражданам США укрываться на месте", - сказали в посольстве телеканалу Al-Jazeera TV.

Ранее высокопоставленные военные чиновники США заявили, что международный аэропорт Кабула закрыт для коммерческих рейсов в связи с продолжающейся эвакуацией дипперсонала и военных. При этом силы НАТО подключились к работам по эвакуации дипломатического персонала из аэропорта Кабула.