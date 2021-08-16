США приостановили эвакуацию из аэропорта Кабула

Американские военные временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула. Как передает агентство Reuters, для продолжения операции по вывозу дипломатов и сотрудничавших с США афганцев необходимо очистить летное поле.

По данным телеканала Аl-Jazeera, в аэропорту царит хаос из-за постоянного перемещения вертолетов и толпы людей, пытающихся всеми способами попасть на борт самолетов, вылетающих их страны. В настоящее время это могут сделать только военные транспортники, осуществление гражданских рейсов временно приостановлено. Как передает РИА Новости, несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам, высыпавшим на взлетно-посадочную полосу.

Между тем телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сообщил, что США могут разместить на военных базах внутри страны до 30 тысяч афганцев, претендующих на получение специальной визы. В качестве потенциальных мест их размещения называются Форт Блисс в Техасе и Форт Маккой в Висконсине.

Как ожидается, США до конца августа полностью выведут из Афганистана свои войска и вывезут тысячи афганских граждан, которые сотрудничали с американцами​​​. Посольство США уже закрыто, все дипломаты находятся в аэропорту.