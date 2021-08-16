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Рубрика: В мире

США вывезли за воскресенье из Афганистана 500 сотрудников посольства в Кабуле

Текст: Максим Макарычев

В воскресенье в США из Афганистана вылетели около 500 сотрудников американского посольства в Кабуле, сообщил CNN представитель американского министерства обороны. Около четырех тысяч сотрудников посольства США все еще должны покинуть страну, в том числе американские и афганские граждане, которые работают в посольстве, заявили два представителя Пентагона.

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В это число не входят члены семей афганских сотрудников. План США в отношении них в настоящее время остается неясным. По словам представителя министерства обороны, 6000 американских военнослужащих, предназначенных для обеспечения эвакуации в Кабуле, теперь должны будут обеспечить безопасность по всему периметру аэропорта. Такое решение было принято на фоне того, что сотни афганцев устремились на взлетно-посадочную полосу, чтобы попытаться улететь, а также возможных атак талибов и растущих беспорядков на аэродроме.

Отмечается, что дальнейшие эвакуационные полеты должны происходить в безопасной атмосфере. Генерал Фрэнк Маккензи, командующий ЦЕНТКОМ США, встретился с лидерами "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация - Ред.) в столице Катара Дохе, в воскресенье, чтобы подчеркнуть: единственная миссия США - безопасно вывести людей.

Между тем, по данным западных СМИ, поздней ночью в аэропорту Кабула, царил "хаос". Корреспондент телеканала PBS Джейн Фергюсон сообщила о "многочисленных рассказах гражданских лиц, получивших ранения во время хаоса на взлетной полосе в аэропорту Кабула, когда отчаявшиеся люди пытались прорваться на рейсы". Она заявила, что те, кто решил покинуть аэропорт и не смогли сделать этого, теперь сталкиваются с блокпостами талибов по пути домой. Репортер назвала ситуацию в кабульском аэропорту "кошмарной".

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