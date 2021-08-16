Стало известно, каким будет iPhone 13. Главное

Смартфоны iPhone 2021 года получат важную функцию камеры - съемку видео в портретном режиме с размытием фона в реальном времени. Об этом рассказал эксперт Марк Гурман, пишет MacRumors.

Впервые портретный режим появился в модели iPhone 7 Plus, однако он был доступен только при фотографировании. Отмечается также, что в iOS 15 будет реализован портретный режим при видеозвонках.

Кроме того, по словам Гурмана, новый iPhone получит новейший чип Apple A15, уменьшенную "челку", поддержку частоты обновления экрана 120 Гц, а дорогие модели Pro и Pro Max смогут работать в режиме Always-On Display.