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16.08.2021 20:59
Рубрика: Власть

Суды могут закрыть более 2 тысяч учебных учреждений из-за пожарных проверок

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Более 2 тысяч учебных заведений могут закрыться по решению судов в различных регионах страны. Именно такое количество дел об административных правонарушениях за неисполнение в срок законных предписаний МЧС в настоящее время передано на рассмотрение в судебные инстанции. Работа восьми образовательных учреждений уже приостановлена судом из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Это, конечно, не значит, что суды автоматически признают всех нарушителей злостными неисполнителями законных требований МЧС и закроют их. Но такое право у судов есть. Так что ныне удовлетворенные судом 8 дел могут стать, так сказать, лишь первыми ласточками, если нарушители не выполнят предписания и не устранят нарушения.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Об этом на днях говорилось в рамках заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Тема - подготовка объектов образования к началу учебного года.

"На учете надзорных органов МЧС России - свыше 94 тысяч образовательных организаций, эксплуатирующих более 129 тысяч зданий. При этом надзорными органами МЧС России в образовательных организациях уже проведено более 37 тысяч надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено свыше 122 тысяч нарушений установленных требований. В текущем году к административной ответственности привлечено более 7,5 тысячи юридических и 14 тысяч должностных лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности в школах", - сообщили в пресс-службе МЧС России цифры, озвученные на заседании.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в этом году в зданиях учреждений образования произошел 171 пожар. Главным образом из-за аварийного режима работы электрических сетей и оборудования, а также неосторожного обращения с огнем. В настоящее время Госпожнадзор МЧС России контролирует устранение требований пожарной безопасности в 10 тысячах образовательных организациях.

Суды имеют право закрыть все школы-нарушители за злостное неисполнение предписаний МЧС 

"К началу учебного года все мероприятия, предусмотренные выданными органами Госпожнадзора предписаниями, должны быть исполнены. Только в этом случае образовательная организация может считаться готовой к приему детей", - подчеркнул глава МЧС России Евгений Зиничев.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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