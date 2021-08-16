Талибы не смогут получить доступ к активам ЦБ Афганистана в США

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не сможет получить доступ к хранящимся в Соединенных Штатах активам Центробанка Афганистана. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя администрации США.

Примечательно, что большая часть афганских золотовалютных резервов, которые оцениваются в 9,4 миллиарда долларов, хранится за пределами страны. Пока не сообщается, какая именно доля этих активов находится в США. Тем не менее, по словам чиновника, вне зависимости от размеров активов Центробанка Афганистана в США они не будут переданы талибам.

Кроме того, Вашингтон также может заблокировать помощь Афганистану со стороны МВФ и Всемирного банка, как это уже случалось, когда в той или иной стране к власти приходило не угодное США правительство (как, например, в Венесуэле). Последний транш в размере 370 миллионов долларов МВФ передал Афганистану в минувшем июне для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Помощь была предоставлена в связи с тем, что афганское правительство придерживалось согласованной экономической программы, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в стране.