Татьяна Голикова рассказала о проблемах молодежи с трудоустройством

К осени Россия выйдет на допандемические показатели безработицы. Но остается другая проблема - низкая вовлеченность молодежи в экономику. По данным минтруда, каждый десятый россиянин до 24 лет не учится, не работает и не ищет работу. В этой связи власти выделят порядка 30 млрд рублей на программы обучения в системе среднего профобразования, которые отвечают новым запросам рынка труда.

Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году безработица в группе до 24 лет была на уровне 17 процентов. Фото: vesti.ru

В пятницу члены правительства, губернаторы и общественники обсудили подходы к реализации поручений президента о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи. "Мы достаточно хорошо движемся, мы сегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое прошло на площадке "Единой России".

При этом с занятостью молодежи все сложнее. "По итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России - 17% и в США - почти 15%. При этом если по уровню молодежной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем", - сказала вице-премьер.

По ее словам, экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей. В свою очередь замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова отметила, что каждый десятый молодой человек в возрасте до 24 лет в России не работает, не учится и не ищет работу. "Это так называемая NEET-молодежь, которая, на наш взгляд, требует наиболее пристального внимания государства", - сказала она. По ее словам, достаточно высок и процент тех, кто, завершив обучение, не может трудоустроиться.

Голикова указала на то, что подготовка кадров должна соответствовать рынку труда, который с новыми запросами экономики меняется. "Видим, что у нас очень серьезно растет и будет расти занятость в IT-секторе, видим рост занятости в строительном секторе, в секторе здравоохранения, предоставления социальных услуг, гостеприимства, туризма. Мы понимаем, что нужно создание таких рабочих мест", - отметила она. По словам Голиковой, правительство РФ выделит 30 млрд рублей на современные программы среднего профобразования. Ведь порядка 60% школьников сейчас выбирают техникумы и колледжи.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил стимулировать работодателей для трудоустройства молодых специалистов. "Также предлагаю запустить обучающие профориентационные программы и сформировать базу проверенных вакансий для несовершеннолетних соискателей", - добавил он.

Правительство выделит 30 млрд рублей на современные программы среднего профобразования. 60 процентов школьников выбирают техникумы и колледжи

Еще одна тема, которая обсуждалась на совещании, - программа капремонта школ. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в следующем году будет отремонтировано в два раза больше школ, чем изначально планировалось. "Уже на сегодняшний день мы имеем 1400 ПСД (проектно-сметных документаций. - Прим. "РГ"), изначально мы имели 700 зданий", - сказал он. Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе встречи с Кравцовым поручил ему ускорить работу по капремонту школ.

На проблему качества ремонта обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Часто происходит так, что выигрывает проектная организация, которая, например, не изучает кровлю или фундамент. Критически важно с минстроем этот вопрос проработать. Чтобы тот, кто проектирует, тот и строил школу. И отвечал за качество", - сказал он.

Турчак предложил вести мониторинг ремонта школ на всех этапах и принимать акты после окончания ремонта только с подписью представителей родительского сообщества. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева отметила, что при проведении программы надо предусматривать оснащение образовательных организаций современными информационными технологиями, модернизацию спортивной инфраструктуры, пищеблоков. "Капремонт - это создание новой образовательной среды", - подчеркнула Шмелева.

Всего же в капитальной модернизации нуждаются 7,3 тысячи школ, сообщила Голикова.