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Рубрика: В мире

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена уйти в отставку из-за быстрого захвата Афганистана боевиками "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), после того как американские войска покинули страну после почти 20 лет пребывания в ней.

Фото: AFP/JIM WATSON
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"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане", - говорится в заявлении Трампа. Он назвал уход американцев одним из "самых величайших поражений в истории Америки".

"Талибан" молниеносно отвоевал Афганистан через 20 лет после того, как боевики были свергнуты вторжением США после терактов в Америке 11 сентября 2001 года. Напомним, что именно при Трампе Белый дом заключил сделку с талибами в Дохе в 2020 году, в соответствии с которой американцы обязались вывести все свои войска из Афганистана к маю 2021 года в обмен на различные гарантии безопасности от этой группировки.

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