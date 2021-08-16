Ученые не нашли связи между вакцинацией от коронавируса и риском выкидыша

Вакцинация от коронавируса не приводит к риску выкидыша, рождения мертвого ребенка, а также к изменениям менструального цикла, сообщили специалисты Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании.

Как отметили специалисты, беременные женщины, которые получили прививки, сообщали о таких же побочных эффектах, как и любые другие пациенты. Число сообщений о выкидышах и мертворождении невелико по сравнению с количеством вакцинированных беременных и тем, как часто аналогичные ситуации случались в Великобритании до пандемии. Эксперты считают, что нет оснований считать применяемые в стране вакцины опасными для беременных и их будущих детей.

Также медики не нашли признаков влияния вакцин от коронавируса на менструальный цикл и риск влагалищных кровотечений.

"Тщательная оценка, проведенная на сегодняшний день, не подтверждает связи между изменениями менструального цикла, как и связанными с ними симптомами, с вакцинами от COVID-19", - говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что женщинам, которые столкнулись с такими симптомами, стоит проходить лечение вне зависимости от того, были они вакцинированы от коронавируса или нет.

Ранее американские специалисты рассказали об исследовании, в рамках которого подтвердили отсутствие роста угрозы выкидыша при вакцинации беременных. Были изучены данные о 2,5 тысячах женщин, получивших прививки до 20-й недели беременности. Согласно полученным данным, риск выкидыша после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna составляет 13%, тогда как в среднем без учета обстоятельств он равен 11-16%.