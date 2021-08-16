Новости

Карпин заявил, что Дзюба не соответствует уровню сборной 21:44
МИД: РФ поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане 21:35
Вышел новый трейлер аниме-сериала "Ведьмак: Кошмар волка" 21:26
Ученые не нашли связи между вакцинацией от коронавируса и риском выкидыша 21:16
Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО 21:03
На Дону с помощью дронов выявили свыше 20 нарушителей ПДД 20:59
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества 20:49
В Башкирии женщина выкинула чужого младенца из окна роддома 20:47
В Узбекистане рассказали, как разбился афганский самолет 20:39
Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании 20:24
С 1 сентября снизится экспортная пошлина на нефть 20:22
Скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова 20:00
Четверо крымских сторонников "Хизб-ут Тахрир" получили большие сроки 19:58
В Керчи построят дамбу для предотвращения новых подтоплений 19:55
Байден выступит с речью о ситуации в Афганистане 19:47
Посол: Талибы всерьез взялись за охрану российского посольства в Кабуле 19:44
Объявлены режиссеры и каст приквела "Ведьмака" 19:43
На Украине экзамен на владение украинским языком сдали 7,5% чиновников 19:37
Эксперт объяснил, почему России нужны копейки 19:20
Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта 19:17
Кузнецова предложила новые формы помощи детям с инвалидностью 19:17
Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен 19:12
Видео: Пляжи Геленджика после наводнения заполнили отдыхающие 19:10
Небензя: РФ определит политику в отношении Кабула, исходя из действий талибов 18:58
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни отправили в СИЗО 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 21:16
Рубрика: Общество

Ученые не нашли связи между вакцинацией от коронавируса и риском выкидыша

Текст: Евгения Думанская
Фото: Иван Фадеев Фото: Иван Фадеев
Фото: Иван Фадеев

Вакцинация от коронавируса не приводит к риску выкидыша, рождения мертвого ребенка, а также к изменениям менструального цикла, сообщили специалисты Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса

Как отметили специалисты, беременные женщины, которые получили прививки, сообщали о таких же побочных эффектах, как и любые другие пациенты. Число сообщений о выкидышах и мертворождении невелико по сравнению с количеством вакцинированных беременных и тем, как часто аналогичные ситуации случались в Великобритании до пандемии. Эксперты считают, что нет оснований считать применяемые в стране вакцины опасными для беременных и их будущих детей.

Также медики не нашли признаков влияния вакцин от коронавируса на менструальный цикл и риск влагалищных кровотечений.

"Тщательная оценка, проведенная на сегодняшний день, не подтверждает связи между изменениями менструального цикла, как и связанными с ними симптомами, с вакцинами от COVID-19", - говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что женщинам, которые столкнулись с такими симптомами, стоит проходить лечение вне зависимости от того, были они вакцинированы от коронавируса или нет.

Ранее американские специалисты рассказали об исследовании, в рамках которого подтвердили отсутствие роста угрозы выкидыша при вакцинации беременных. Были изучены данные о 2,5 тысячах женщин, получивших прививки до 20-й недели беременности. Согласно полученным данным, риск выкидыша после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna составляет 13%, тогда как в среднем без учета обстоятельств он равен 11-16%.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Узбекистане рассказали, как разбился афганский самолет
В Госдуме оценили расследование США о "нерыночности" экономики РФ
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества
Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности