Ученые оценили риск заражения "дельтой" от вакцинированного человека

Насколько вероятно, что вакцинированный человек заразится дельтой и передаст ее другому вакцинированному человеку? На этот вопрос Bloomberg ответила доктор Моника Ганди, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

"Поскольку дельта-вариант быстро распространяется по США и наши показатели COVID-19 растут, этот вопрос стал предметом многочисленных дискуссий. Ясно, что случаи прорыва (то есть заражений у вакцинированных людей) происходят, и в определенной степени этого следовало ожидать, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%. Вот почему так важно пройти вакцинацию всем. Чем меньше "мишеней" доступно вирусу, тем меньше вероятность его распространения", - пишет издание.

Однако точного ответа, насколько высок риск заразиться "дельта"-штаммом тем, кто прошел курс вакцинации, у специалистов нет, дискуссии продолжаются, - сказала Моника Ганди.

Ученые продолжают собирать и анализировать информацию. В частности, как рассказала эксперт, интерес у научного сообщества вызвала вспышка заболевания вызванного "дельтой", в Провинстауне, штат Массачусетс. Внимание ученых этот случай привлек тем, что подавляющее большинство заразившихся были привиты.

"Мы не знаем точно, насколько вероятно, что вакцинированный человек заразится "дельтой" и передаст ее вакцинированному человеку. Но риск, скорее всего, очень мал, - заявила доктор Ганди. - Частота легких симптоматических случаев заболевания среди этой популяции (в Провинстауне) была выше из-за большого количества людей, собравшихся в закрытых помещениях из-за дождливой погоды в те выходные, и из-за наличия людей с различным статусом вакцинации". При этом эксперт отметила, что вспышка в Провинстауне дала дополнительные доказательства того, что вакцины очень хорошо предотвращают тяжелые случаи заболевания.

"Хотя мы не знаем точной количественной оценки способности вакцинированного человека передать дельта-инфекцию другому вакцинированному человеку, простые микробиологические принципы указывают на то, что это, вероятно, низкий риск", - заключила эксперт.