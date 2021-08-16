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16.08.2021 15:21
Рубрика: Культура

В туннеле Теотиуакана найдены уникальные органические артефакты

Текст: Денис Передельский
Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia
Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia

В Мексике археологи, с 2003 года обследующие древний туннель под Храмом Пернатого змея, впервые обнаружили "ботанические" подношения божеству - четыре букета, которые были принесены в жертву порядка 2000 лет назад.

Фото: www.news.cn
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Как сообщает The History Blog, археологи обнаружили четыре практически нетронутых временем букета цветов. Находка была сделана в туннеле под Храмом Пернатого змея в Теотиуакане ("место, где родились боги" - древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра Мехико), который случайно был обнаружен в 2003 году.

С тех пор ученые нашли в туннеле множество различных ритуальных предметов, однако букеты найдены впервые. Сообщается, что они находятся в прекрасном состоянии, особенно учитывая их почтенный возраст. Радиоуглеродное датирование еще не проведено, только оно позволит точно датировать находки.

Но предварительно исследователи оценили их возраст по хронологии самого туннеля. Ранее было установлено, что примерно 1700-1800 лет назад этот туннель был намеренно засыпан землей и камнями. Кроме того, рядом с букетами были найдены другие артефакты, которые удалось датировать по их стилю. Пока ученые придерживаются мнения, что "ботанические" подношения были сделаны в I или II веке нашей эры.

Растения были аккуратно обвязаны вокруг стеблей хлопковыми веревками, которые тоже частично сохранились. Кстати, это первый случай в истории Мезоамерики, когда ботанические материалы были обнаружены в таком исключительно хорошем состоянии сохранности. Помимо цветов, видовую принадлежность которых еще предстоит идентифицировать, археологи также нашли в туннеле кукурузу, бобы, перец чили, семена тыквы и опунции.

Археологи считают, что все эти подношения предназначались Кетцалькоатлю, что в переводе означает "Пернатый змей". Это было одно из основных божеств пантеона индейцев Центральной Америки. У него было тело змеи, покрытое ярким оперением птицы кетцаль. Кетцалькоатль занимал одно из самых важных место в мифологии Теотиуакана, а впоследствии был главным богом тольтеков, ацтеков и майя.

Фото: iStock
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Считается, что древний туннель под Храмом Пернатого змея для жителей Теотиуакана символизировал подземный мир. Предыдущие исследования показали, что он представлял собой искусственно созданную имитацию космологического устройства мира. Так, потолок туннеля был покрыт пиритом, блестящим желтым минералом, похожим на золото. Пирит был использован для изображения Солнца и звезд. Земля под ногами в туннеле была залита большим количеством ртути для имитации воды.

В 2009 году в туннеле была проведена георадиолокационная съемка по всей его длине, включая примыкающие к нему боковые коридоры. После этого стартовали археологические раскопки. За 12 лет археологи нашли свыше 120 тысяч разнообразных артефактов. Большинство подношений были весьма ценными.

Отмечают ученые и то, что многие найденные здесь предметы были импортированы из других регионов, причем даже очень отдаленных. В туннеле находили нефрит, янтарь, каучук и бобы какао, которые не встречаются в здешних местах. Находили и останки зверей, которые обитали за сотни и тысячи километров отсюда. Но цветы, как говорят ученые, - это кульминационное открытие всего археологического проекта.

К слову, букеты лежали на возвышении в том месте, которое до этого года считалось концом туннеля. Новое исследование доказало, что туннель имеет продолжение в виде очень крутого спуска. Вновь открытый участок еще предстоит изучить.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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