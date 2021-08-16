В ЦИК прошла жеребьевка мест партий в бюллетене на выборах в Думу

Четырнадцать партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

Процедура прошла в Центризбиркоме, места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары в номерами.

Первый номер вытянула КПРФ, причем ее представитель Александр Ющенко первым подошел к лототрону. Второй шар тянула партия "Зеленые" и достала номер два, после чего глава ЦИК Элла Памфилова предложила еще раз прокрутить барабан - на всякий случай.

Далее номера распределились следующим образом:

3 - ЛДПР

4 - "Новые люди"

5 - "Единая Россия"

6 - "Справедливая Россия - За правду"

7 - "Яблоко"

8 - Партия роста

9 - Российская партия свободы и справедливости

10 - "Коммунисты России"

11 - "Гражданская платформа"

12 - "Зеленая альтернатива"

13 - "Родина"

14 - Партия пенсионеров.

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что Центризбирком со своей стороны сделает все возможное, чтобы результат выборов был "абсолютно адекватен волеизъявлению граждан, чтобы в его достоверности никто не сомневался".

По окончании жеребьевки представители партий расписались в протоколе об итогах, а также на баннере с символикой выборов - на память.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в Единый день голосования 17-19 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за партийные списки (его сегодня сформировал ЦИК) и для голосования за кандидатов в одномандатных округах (текст утверждают окружные комиссии, фамилии участников размещаются в алфавитном порядке).