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16.08.2021 12:39
Рубрика: Власть

В ЦИК прошла жеребьевка мест партий в бюллетене на выборах в Думу

Текст: Галина Мисливская
Четырнадцать партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

Процедура прошла в Центризбиркоме, места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары в номерами.

Первый номер вытянула КПРФ, причем ее представитель Александр Ющенко первым подошел к лототрону. Второй шар тянула партия "Зеленые" и достала номер два, после чего глава ЦИК Элла Памфилова предложила еще раз прокрутить барабан - на всякий случай.

Далее номера распределились следующим образом:

  • 3 - ЛДПР
  • 4 - "Новые люди"
  • 5 - "Единая Россия"
  • 6 - "Справедливая Россия - За правду"
  • 7 - "Яблоко"
  • 8 - Партия роста
  • 9 - Российская партия свободы и справедливости
  • 10 - "Коммунисты России"
  • 11 - "Гражданская платформа"
  • 12 - "Зеленая альтернатива"
  • 13 - "Родина"
  • 14 - Партия пенсионеров.

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что Центризбирком со своей стороны сделает все возможное, чтобы результат выборов был "абсолютно адекватен волеизъявлению граждан, чтобы в его достоверности никто не сомневался".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
ЦИК: На выборы разных уровней зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов

По окончании жеребьевки представители партий расписались в протоколе об итогах, а также на баннере с символикой выборов - на память.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в Единый день голосования 17-19 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за партийные списки (его сегодня сформировал ЦИК) и для голосования за кандидатов в одномандатных округах (текст утверждают окружные комиссии, фамилии участников размещаются в алфавитном порядке).

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 РГ-Фото

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