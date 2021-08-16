В ЦИК прошла жеребьевка мест партий в бюллетене на выборах в Думу

Процедура прошла в Центризбиркоме, места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары в номерами.
Первый номер вытянула КПРФ, причем ее представитель Александр Ющенко первым подошел к лототрону. Второй шар тянула партия "Зеленые" и достала номер два, после чего глава ЦИК Элла Памфилова предложила еще раз прокрутить барабан - на всякий случай.
Далее номера распределились следующим образом:
- 3 - ЛДПР
- 4 - "Новые люди"
- 5 - "Единая Россия"
- 6 - "Справедливая Россия - За правду"
- 7 - "Яблоко"
- 8 - Партия роста
- 9 - Российская партия свободы и справедливости
- 10 - "Коммунисты России"
- 11 - "Гражданская платформа"
- 12 - "Зеленая альтернатива"
- 13 - "Родина"
- 14 - Партия пенсионеров.
"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что Центризбирком со своей стороны сделает все возможное, чтобы результат выборов был "абсолютно адекватен волеизъявлению граждан, чтобы в его достоверности никто не сомневался".
По окончании жеребьевки представители партий расписались в протоколе об итогах, а также на баннере с символикой выборов - на память.
Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в Единый день голосования 17-19 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за партийные списки (его сегодня сформировал ЦИК) и для голосования за кандидатов в одномандатных округах (текст утверждают окружные комиссии, фамилии участников размещаются в алфавитном порядке).