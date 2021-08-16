В Госдуме оценили расследование США о "нерыночности" экономики РФ

Расследование на предмет соответствия российской экономики рыночному статусу, которое ведет министерство торговли США, продиктовано политическими мотивами, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что американские власти начали антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония, в результате которого Россия может потерять в США статус страны с рыночной экономикой. Он получен еще в 2002 году и усложняет введение антидемпинговых пошлин против российских экспортеров.

"Однозначно: это политически мотивированное решение, дискриминационное и недружественное. Америка разве действует по рыночному, вводя санкции? Америка плюет на принципы ВТО, когда они не соответствуют ее интересам, плюет на все международные обязательства и соглашения. Поэтому нам нужно действовать в своих интересах, не оглядываться на Соединенные Штаты", - сказал Аксаков "Интерфаксу".

По его оценке, если экономика России будет признана нерыночной, то это может вылиться в новые пошлины, чтобы создать проблемы отечественным экспортерам. При этом в России привыкли к санкциям и готовы преодолевать новые трудности. "Собака лает - караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов", - заключил парламентарий.

В законе США о тарифах от 1930 года зафиксированы шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным. В том числе, это степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других государств и распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска. Если экономика России будет признана нерыночной, то себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство в третьих странах, где она может быть выше.