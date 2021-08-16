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Рубрика: Культура

В Локарно с успехом показали фильмы Глеба Панфилова и Натальи Кудряшовой

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
За день до подведения итогов фестиваля в Локарно на площади Piazza Grande прошла мировая премьера фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович" (в международной версии - "100 minutes"). Картину по мотивам произведения Александра Солженицына представили автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова. Исполнителю главной роли Янковскому вручили приз международных независимых кинокритиков Boccalino d Oro. На экраны в России картина выйдет в сентябре.

Драма режиссера Натальи Кудряшовой "Герда", участвовавшая в основном конкурсе 74-го кинофестиваля в Локарно, получила один из главных призов. Награда в номинации "Лучшая женская роль" присуждена актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Кроме того, фильм получил специальный приз Молодежного жюри, как и другая российская картина - "Медея" Александра Зельдовича.

Фото: Предоставлено Locarno Film Festival
Фильм "Медея" получил приз молодежного жюри в Локарно

"Герда" - история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из серой жизни на периферии: днем она учится, по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму, которая верит в чудеса и страдает лунатизмом. Чем жестче жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны. Исполнительницу главной роли, минскую модель Анастасию Красовскую, режиссер Наталья Кудряшова нашла в "Инстаграме".

Французский режиссер Гаспар Ноэ написал Кудряшовой в соцсетях: "Это фантастически вдохновенное кино. В некоторых моментах экстремально грустное и страшное". У Кудряшовой это вторая полнометражная режиссерская работа: первый фильм "Пионеры-герои" получил диплом гильдии киноведов и кинокритиков на "Кинотавре" и премию кинокритиков "Белый слон" за лучший дебют в 2015 году. Как актриса Наталья получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль в фильме Алексея Чупова и Натальи Меркуловой "Человек, который удивил всех" (в 2018-м).

- Все, что происходит вокруг "Герды", - настоящая сказка, - говорит Наталья Кудряшова. - Гаспар Ноэ не только написал мне - знакомые передавали, как Гаспар на вечеринке всем рассказывал про него. Это было и круто, и приятно - для меня он один из самых талантливых современных режиссеров. Безумно рада за нас всех! И, конечно, я безумно рада за Настю! Ее история - как чудесная сказка: не профессиональная актриса случайно попала в кино и сразу получила "Золотого леопарда" в Локарно. И я надеюсь, что российский зритель встретит его так же тепло, как и европейский.

Прокат "Герды" в России планируется на осень.

Награда в номинации "Лучшая женская роль" присуждена актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. Фото: "Белые ночи"
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