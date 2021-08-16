В МИД РФ назвали захват власти талибами результатом провала США

Захват власти талибами (движение запрещено в РФ) произошел не благодаря каким-то договоренностям, а стал результатом провала США в Афганистане. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что "авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане".

Кабулов добавил, что в Москве уже предсказывали, что талибы, если не полностью придут к власти, то как минимум будут играть ведущую роль в Афганистане.

К 12 августа движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль 15 провинций, захват стратегически важного города Газни открыл путь на Кабул. В пятницу и субботу пали крупнейшие города на юге (Кандагар), севере (Мазари-Шариф), и западе страны (Герат). В ночь на воскресенье власти Джелалабада на востоке страны без боя сдали город талибам. К воскресенью из крупных центров под контролем правительственных сил остался только Кабул и прилегающие районы. Накануне днем талибы объявили, что взяли под свой контроль всю территорию Афганистана.