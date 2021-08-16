В МИД РФ оценили обстановку в Афганистане

"В целом обстановка абсолютно спокойная, на удивление. Сегодня основные силы талибов мирно, спокойно вошли в Кабул. До этого было сделано предупреждение высшим руководством талибов всем своим отрядам: не обижать население, не входить в дома, не трогать, соблюдать порядок", - отметил дипломат. Как обратил внимание Кабулов, талибы арестовали и передали в руки правоохранительных органов группы тех, кто позволял себе "излишества", а также обещали навести порядок в городе.

Как отметил представитель МИД РФ, талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Во вторник российский посол обсудит с представителями "Талибана" дальнейшую перспективу. При этом планируется отправить в отпуск или эвакуировать часть сотрудников дипмиссии. "У нас относительно большое посольство в Афганистане, в любом случае это около 100 человек", - пояснил Кабулов.

Дипломат также рекомендовал проживающим в Афганистане россиянам сохранять спокойствие и не выходить из домов без лишней необходимости, пока ситуация в стране не прояснится.

Что касается общей ситуации в стране, то, по словам Кабулова, захват талибами столицы страны стал в известной степени неожиданностью. "Мы исходили из того понимания, что афганская армия - какая бы она ни была - все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - отметил представитель МИД.

По его словам, Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана. "Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение", - заявил Кабулов.