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16.08.2021 12:16
Рубрика: В мире

В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога

Текст: Юрий Когалов

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Как заявил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов", - отметил он, выступая в эфире телеканала "Украина-24".

По словам заместителя начальника полиции Днепропетровской области Олега Слипчука, на теле Павлова обнаружено одно огнестрельное ранение. Сейчас проводится изучение оружия, из которого был произведен выстрел. Как рассказал Слипчук, в доме погибшего, а также на прилегающей территории были установлены камеры видеонаблюдения, информация с которых обрабатывается правоохранителями. Других людей помимо Павлова на записях пока не обнаружили.

Замначальника полиции Днепропетровской области также отметил, что не исключается и версия доведения до самоубийства. "Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться", - заявил Слипчук.

Напомним, тело мэра Кривого Рога было обнаружено в воскресенье на веранде его дома в селе Вольное. 48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога он стал в декабре 2020 года, на этот пост он баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". У него остались жена и ребёнок.

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