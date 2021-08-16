В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Как заявил начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.

"Первичные следственные действия укажут на вероятность одного из трех вариантов", - отметил он, выступая в эфире телеканала "Украина-24".

По словам заместителя начальника полиции Днепропетровской области Олега Слипчука, на теле Павлова обнаружено одно огнестрельное ранение. Сейчас проводится изучение оружия, из которого был произведен выстрел. Как рассказал Слипчук, в доме погибшего, а также на прилегающей территории были установлены камеры видеонаблюдения, информация с которых обрабатывается правоохранителями. Других людей помимо Павлова на записях пока не обнаружили.

Замначальника полиции Днепропетровской области также отметил, что не исключается и версия доведения до самоубийства. "Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться", - заявил Слипчук.

Напомним, тело мэра Кривого Рога было обнаружено в воскресенье на веранде его дома в селе Вольное. 48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога он стал в декабре 2020 года, на этот пост он баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". У него остались жена и ребёнок.