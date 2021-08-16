В Россию пришел легендарный кнопочный телефон Nokia дешевле 4500 рублей

В России официально начались продажи новой версии легендарного кнопочного телефона Nokia 6310 из линейки Originals. Об этом говорится в сообщении HMD Global.

Nokia 6310. Фото: HMD Global

Аппарат доступен в корпусе черного и зеленого цветов по цене 4490 рублей.

Обновленный Nokia 6310 оснащен цветным экраном 2,8 дюйма с поддержкой крупных иконок и увеличенных шрифтов, а также позволяет слушать FM-радиостанции как с наушниками, так и без них.

Помимо этого, в смартфон встроена камера с разрешением 0,3 Мп со вспышкой-фонариком, поддерживается игра "Змейка". Nokia 6310 работает с двумя SIM-картами одновременно. Аккумулятор емкостью 1150 мАч позволяет аппарату работать до трех недель в режиме ожидания.