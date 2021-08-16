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16.08.2021 18:36
Рубрика: В мире

В Шотландии дети смогут поменять гендер в школе

Текст: Диана Ковалева
В преддверии нового учебного года власти Шотландии выпустили инструкции для учителей, в которых рекомендовали с пониманием относиться к детям, пожелавшим поменять свою гендерную идентичность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Педагогов призывают говорить об этом как о серьезном решении, а не чем-то временном, и называть своих подопечных именами и местоимениями, которые те заново для себя выберут. Кроме того, учителя должны не сообщать о подобных изменениях родителям, если так захочет ребенок. Как отмечает газета Telegraph, новые правила будут распространяться на детей с четырех лет.

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В 70-страничном документе также говорится, что школьники должны иметь возможность выбирать, какой туалет или раздевалку им посещать - мужские или женские. Помимо этого, руководствам школ рекомендовано разработать гендерно-нейтральную форму, развесить по классным комнатам плакаты, где "подвергаются сомнению гендерные стереотипы", а также включить в программу обучения литературные произведения, где есть персонажи-трансгендеры. В качестве примера приводится книга, в которой синий карандаш переживал кризис идентичности, потому что его по ошибке считали красным.

Общественность восприняла нововведения противоречиво. "Это опасная идеология, которую продвигает правительство Шотландии… Детей теперь поощряют к медицинскому пути, потенциально на всю их оставшуюся жизнь. Мы не должны учить детей, особенно в начальной школе, что можно сменить пол", - заявила содиректор организации "За женщин Шотландии" Марион Колдер.

"Иногда случаются такие нелепые истории, что приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что все это не кошмарный сон", - цитирует газета Daily Express журналиста Патрика Кристиса, по мнению которого шотландские власти своими нововведениями, помимо всего прочего, нарушают права родителей.

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