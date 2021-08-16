В США может быть зафиксировано до 200 тысяч случаев COVID-19 в день

В ближайшие недели в США может наблюдаться возвращение числа случаев COVID-19 к 200 тысячам в день, уровня, который не фиксировался с худших дней пандемии в январе и феврале этого года, предупредил директор Национальных институтов здравоохранения США.

В то время как в США в настоящее время регистрируется в среднем около 129 тысяч новых случаев заражения в день - на 700 процентов больше, чем в начале июля, это число может вырасти в ближайшие пару недель, сказал доктор Фрэнсис Коллинз в эфире телеканала Fox News. "Я буду удивлен, если мы не достигнем отметки в 200 тысяч случаев в день в течение следующих двух недель, и это находится за гранью, учитывая, что мы никогда не думали, что снова вернемся в это пространство", - сказал Коллинз, призывая не вакцинированных американцев сделать прививки и назвав их "сидящими утками" из-за дельта-варианта, разоряющего страну и не показывающего никаких признаков того, что случаи заражения будут снижаться.

Коллинз также сказал, что в ближайшие пару недель компетентные органы США могут решить, предлагать ли этой осенью уколы от коронавируса большему количеству американцев. Федеральные органы здравоохранения активно изучают, могут ли потребоваться дополнительные прививки для вакцинированных, анализируя количество случаев заболевания в США, а также ситуацию в других странах, таких как Израиль, где предварительные исследования показывают, что третий укол вакцины защищает от более серьезных мутаций. Израиль в настоящее время предлагает ревакцинацию от коронавируса людям старше 60 лет, которые уже были вакцинированы. По словам Коллинза, существуют опасения, что эффективность вакцины может начать снижаться, из-за того, что с дельта-вариантом трудно бороться.

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что люди с ослабленной иммунной системой могут получить дополнительную дозу вакцины, поскольку случаи заражения дельта-вариантом в США продолжают расти. "Если по мере поступления данных выяснится, что нам действительно нужно дать дополнительную дозу лицам в домах престарелых или пожилым людям, мы будем абсолютно готовы сделать это очень быстро", - сказал доктор Энтони Фаучи, который является главным медицинским советником Джо Байдена.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в настоящее время около 60 процентов населения Америки получили хотя бы одну дозу, и почти 51 процент полностью вакцинирован. При этом штаты с низким уровнем вакцинации, такие как Луизиана, Техас, Флорида и Миссисипи, особенно сильно пострадали от инфекций в последние несколько недель.