Вице-президент Афганистана заявил, что никогда не поклонится талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил в социальных сетях, что он никогда не поклонится боевикам "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), ни при каких обстоятельствах.

"Я никогда не предам душу и наследие моего героя Ахмада Шаха Масуда, командира, легенды и проводника. Я не разочарую миллионы, которые слушали меня. Я никогда не буду под одним потолком с Талибаном. НИКОГДА", - написал вице-президент в Twitter, дав понять, что переговоры о будущей власти в Афганистане продолжаются. Как отмечает Hindustan Times, Салех покинул Кабул и, возможно, направился в долину Панхшири.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллах Мохаммади сообщил, что делегация в составе членов правительства страны Юнуса Кануни, Ахмада Вали Масуда, Мохаммада Мохакика отправится в Доху в понедельник для переговоров.