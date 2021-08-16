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16.08.2021 22:40
Рубрика: Власть

Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией на 2021-2024 годы

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8536)
Президент подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В частности, будет усовершенствован порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения подарков и сообщений о склонении к коррупции.

Глава государства поручил руководителям федеральных органов власти обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий и внесение до октября соответствующих изменений в планы противодействия коррупции. Такие же рекомендации даны обеим палатам парламента, Конституционному и Верховному судам, Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате, Центробанку, Следственному комитету, Уполномоченному по правам человека, региональным властям и органам местного самоуправления.

Фото: Дорогомиловский суд Москвы
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План состоит из 16 частей. Первая касается совершенствования системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции. Так, правительству предстоит проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе, с должностью в органе местного самоуправления и (или) руководителя учреждения этого муниципального образования. До 15 октября нужно представить предложения по совершенствованию порядка предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих.

План включает усиление мер противодействия коррупции при госзакупках

Кабмину предстоит продумать целесообразность возложения обязанности соблюдения антикоррупционных стандартов на временно исполняющих обязанности чиновников. Кроме того, правительство должно проанализировать практику получения подарков госслужащими и представить предложения по совершенствованию системы. С участием Генпрокуратуры до 10 июня 2022 года кабмин должен представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции.

Также план предусматривает меры по недопущению нецелевого использования госсредств, выделяемых на противоэпидемические мероприятия, в том числе на противодействие распространения коронавируса, а также на реализацию нацпроектов. Остальные части касаются повышения эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (могут быть внесены поправки, по которым непосредственный руководитель должен принимать соответствующие действия), совершенствования порядка проведения проверок сведений о доходах и расходах, совершенствования регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов (нужно будет проработать порядок привлечения к ответственности временно исполняющих обязанности глав регионов), совершенствования мер по противодействию коррупции в частном секторе экономики и при госзакупках, повышения эффективности образовательных антикоррупционных мероприятий (в том числе организацию программы по антикоррупционному просвещению населения), применения дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной госполитики, повышения эффективности международного сотрудничества и укрепления авторитета России в мире, а также применения цифровых технологий для противодействия коррупции.

Власть Работа власти Госуправление Президент Борьба с коррупцией

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