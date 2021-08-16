Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией на 2021-2024 годы

Глава государства поручил руководителям федеральных органов власти обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий и внесение до октября соответствующих изменений в планы противодействия коррупции. Такие же рекомендации даны обеим палатам парламента, Конституционному и Верховному судам, Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате, Центробанку, Следственному комитету, Уполномоченному по правам человека, региональным властям и органам местного самоуправления.
План состоит из 16 частей. Первая касается совершенствования системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции. Так, правительству предстоит проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе, с должностью в органе местного самоуправления и (или) руководителя учреждения этого муниципального образования. До 15 октября нужно представить предложения по совершенствованию порядка предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе госслужащих.
Кабмину предстоит продумать целесообразность возложения обязанности соблюдения антикоррупционных стандартов на временно исполняющих обязанности чиновников. Кроме того, правительство должно проанализировать практику получения подарков госслужащими и представить предложения по совершенствованию системы. С участием Генпрокуратуры до 10 июня 2022 года кабмин должен представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности уведомлять госорганы о случаях склонения их к коррупции.
Также план предусматривает меры по недопущению нецелевого использования госсредств, выделяемых на противоэпидемические мероприятия, в том числе на противодействие распространения коронавируса, а также на реализацию нацпроектов. Остальные части касаются повышения эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (могут быть внесены поправки, по которым непосредственный руководитель должен принимать соответствующие действия), совершенствования порядка проведения проверок сведений о доходах и расходах, совершенствования регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов (нужно будет проработать порядок привлечения к ответственности временно исполняющих обязанности глав регионов), совершенствования мер по противодействию коррупции в частном секторе экономики и при госзакупках, повышения эффективности образовательных антикоррупционных мероприятий (в том числе организацию программы по антикоррупционному просвещению населения), применения дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной госполитики, повышения эффективности международного сотрудничества и укрепления авторитета России в мире, а также применения цифровых технологий для противодействия коррупции.