Военные США открыли предупредительный огонь из-за толпы в аэропорту Кабула

Американские военные открыли огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из них, одну девушку задавили насмерть.

Как отмечают местные СМИ, в аэропорту царит настоящий хаос. Сотни людей пытаются попасть в самолеты, на которых западные страны эвакуируют своих граждан. Регулярно садятся и взлетают вертолеты, на которых вывозят дипломатов и членов их семей. В воздушную гавань эвакуированы все представители посольства США.

Как недавно стало известно, осуществление гражданских рейсов полностью приостановлено.

Аэропорт Кабула остается единственным крупным объектом, находящимся под контролем сил НАТО. Его безопасность обеспечивают военные из США, Британии и Турции.