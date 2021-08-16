Военврачей и химиков отправили в Абхазию бороться с коронавирусом

Российских военных врачей и химиков отправили в Абхазию для борьбы с коронавирусом.

"В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Абхазию по просьбе руководства республики направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота. Они окажут помощь в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - сообщила пресс-служба ЧФ.

Там уточнили, что в составе сводного отряда около 30 военнослужащих и десять специальных автомобилей, в том числе авторазливочные станции АРС-14М, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, автономные приборы комплекта дегазации, дезактивации и дезинфекции техники ДКВ-1К.

Кроме того, для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Абхазию ушла автоколонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа. В ее составе более 100 военнослужащих и около 30 единиц техники. "Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови", - проинформировала пресс-служба ЮВО.

Опыт подобных командировок в Абхазию у черноморцев и армейских медиков Южного военного округа уже имеется. Сводный отряд химиков ЧФ работал в республике в апреле и октябре прошлого года. А специалисты медицинского отряда ЮВО помогали коллегам из Абхазии бороться с коронавирусной инфекцией с октября 2020-го по март 2021 года. За это время пациентами военврачей из России стали более 3,7 тысячи жителей республики.