ВОЗ: В Кот-д'Ивуаре подтвержден первый случай лихорадки Эбола с 1994 года

Министерство здравоохранения Кот-д'Ивуара подтвердило первый случай заболевания лихорадкой Эбола в стране с 1994 года, - сообщила ВОЗ. Наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, было подтверждено Институтом Пастера у пациента, который был госпитализирован в главном экономическом и культурном центре страны - Абиджане. Этот человек прибыл в Кот-д'Ивуар из Гвинеи, где продолжается вспышка лихорадки Эбола.

В Абиджан он прибыл 12 августа. Пациент был госпитализирован после того, как у него поднялась температура, и в настоящее время проходит лечение, говорится в сообщении ВОЗ.

В этом году вспышки Эболы были зафиксированы в Демократической Республике Конго и Гвинее, но это первый случай вспышки в мегаполисе (в Абиджане проживает более 4 миллионов человек), после вспышки Эболы в Западной части Страны в 2014-2016 годах.

"Вызывает огромную озабоченность тот факт, что эта вспышка произошла в Абиджане, мегаполисе с населением более 4 миллионов человек", - сказал доктор Матшидисо Моети, региональный директор ВОЗ по Африке.

Он также выразил надежду, что соответствующие службы Кот-д'Ивуара не позволят инфекции распространиться широко. "Большая часть мирового опыта в борьбе с Эболой находится здесь, на континенте, и Кот-д'Ивуар может воспользоваться этим опытом и ускорить принятие ответных мер. Эта страна является одной из шести стран, которые ВОЗ недавно поддержала в повышении их готовности к Эболе, и этот быстрый диагноз показывает, что готовность окупается", - отметил доктор Моети.

ВОЗ помогает координировать международные мероприятия по борьбе с Эболой. В Абиджан будут направлены 5000 доз вакцин против вируса Эболы, которые будут использоваться для вакцинации людей с высоким риском, в том числе медицинских работников, лиц, оказывающих первую помощь, а также контактирующих с подтвержденными случаями заболевания.

В ВОЗ также сообщили, что в стране будет оперативно развернута многопрофильная группа экспертов ВОЗ, охватывающая все ключевые области реагирования, чтобы усилить профилактику инфекции, контроль за медицинскими учреждениями, обеспечить диагностику, отслеживание контактов.

Пока ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Кот-д'Ивуар и из него.

В то время как страны сосредоточены на реагировании на COVID-19, они должны усилить свою готовность к потенциальным случаям заболевания Эболой, - подчеркивается в сообщении ВОЗ.

Кот-д'Ивуар граничит с Гвинеей и Либерией, которые сильно пострадали от вспышки Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах, тем не менее, в стране не было зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания с 1994 года, когда ученый заразился от больного шимпанзе.

Эбола - тяжелое, часто смертельное заболевание, поражающее людей и обезьян. Показатели смертности от случаев заболевания варьировались от 25% до 90% во время прошлых вспышек. В настоящее время доступно эффективное лечение, и если пациенты получают лечение на ранней стадии, а также поддерживающую помощь, их шансы на выживание значительно повышаются, - отмечают в ВОЗ.