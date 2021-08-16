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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома

Постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. Около трети пациентов, перенесших COVID-19, спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По ее словам, выздоровление при легком течении коронавирусной инфекции наступает примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом - через три-шесть недель. В некоторых случаях даже после того, как ПЦР-тест у пациента оказывается отрицательным, симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, пишет РИА Новости.

Омарова отметила, что чаще всего постковидный синдром проходит в течение полугода. Но у некоторых пациентов он может сохраняться и дольше. При этом связь между тяжестью течения COVID-19 и частотой постковидного синдрома прослеживается не всегда. Даже переболевшие в легкой форме пациенты могут столкнуться с постковидными осложнениями.

Реабилитация после COVID-19 нужна всем. Ее нужно начинать как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно это важно для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ, подчеркнула Омарова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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