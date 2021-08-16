Вышел трейлер российского остросюжетного сериала "Коса"

На YouTube-канале сервиса KION опубликован трейлер (18+) отечественного многосерийного триллера "Коса", всеми силами выглядящего как жанровая скандинавская продукция - вода, блондинки, смурь, трупы, сонный саундтрек, угрюмые ландшафты, приглушенная палитра, так далее.

"Коса", как информирует синопсис, это "история о необыкновенной девушке с ярким, но надломленным внутренним миром". Будучи следователем, она расследует серию преступлений, связанных с загадочными убийствами на Куршской косе.

"Получится ли у героини раскрыть таинственную серию убийств?" - тревожно спрашивает анонс. А если да, то в каком по счету сезоне?

Режиссер проекта - Игорь Волошин ("Сука", "Коза", "Физрук", "Ольга").

Сценарий написала Татьяна Арцеулова ("прогрессивная" российская мелодрама с гомосексуализмом, транссексуалами и массой сильных женщин "Клиника счастья")

В ролях: Линда Лапиньш (Виктория из "Игры на выживание"), она сыграла главгероиню - Еву Кайдас, Александр Горбатов, Сафия Яруллина, Елизавета Медведева, Полина Доманова, Сергей Сосновский и Виктория Агалакова.

Премьера - 25 августа.