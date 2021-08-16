Новости

Дени Вильнёв: Пол Атрейдес не будет главным героем в новой "Дюне" 13:54
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 13:41
"За что?": Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда 13:33
Умер автор музыки к "Трём иксам" с Дизелем Рэймонд Шафер 13:13
"Главный герой" возглавил российский прокат 12:51

Вышел трейлер российского остросюжетного сериала "Коса"

Новости
    16.08.2021, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса KION опубликован трейлер (18+) отечественного многосерийного триллера "Коса", всеми силами выглядящего как жанровая скандинавская продукция - вода, блондинки, смурь, трупы, сонный саундтрек, угрюмые ландшафты, приглушенная палитра, так далее.

Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел трейлер третьего сезона ситкома "Чем мы заняты в тени"

"Коса", как информирует синопсис, это "история о необыкновенной девушке с ярким, но надломленным внутренним миром". Будучи следователем, она расследует серию преступлений, связанных с загадочными убийствами на Куршской косе.

"Получится ли у героини раскрыть таинственную серию убийств?" - тревожно спрашивает анонс. А если да, то в каком по счету сезоне?

Режиссер проекта - Игорь Волошин ("Сука", "Коза", "Физрук", "Ольга").

Фото: youtube.com
Что в кино: "Солнцепёк", "Не дыши 2", "Главный герой", Аллен, Скорсезе

Сценарий написала Татьяна Арцеулова ("прогрессивная" российская мелодрама с гомосексуализмом, транссексуалами и массой сильных женщин "Клиника счастья")

В ролях: Линда Лапиньш (Виктория из "Игры на выживание"), она сыграла главгероиню - Еву Кайдас, Александр Горбатов, Сафия Яруллина, Елизавета Медведева, Полина Доманова, Сергей Сосновский и Виктория Агалакова.

Премьера - 25 августа.

Новости

Умер советский актер Тыну Тамм 12:30
В Сети появился кадр с поцелуем Харли Квинн и Дэдшота 15.08.2021
Найден актер на роль Лестата в сериале по "Интервью с вампиром" 15.08.2021
Умерла итальянская актриса Пьера Дельи Эспости 15.08.2021
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка 15.08.2021
Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича" 14.08.2021
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 14.08.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел трейлер третьего сезона ситкома "Чем мы заняты в тени" 15.08.2021
Вышел первый трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 14.08.2021
Вышел тизер 11-го сезона "Робоцыпа" 13.08.2021
⧣ триллер
Фото: youtube.com/ シネマトゥデイ
Вышел новый трейлер японского ремейка "Куба" Винченцо Натали 12.08.2021
Трейлер: скринлайф-хоррор Бекмамбетова "#хочувигру" о "группах смерти" 12.08.2021
Вышел новый тизер финала "Ходячих мертвецов" 09.08.2021