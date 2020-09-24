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Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон

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    24.09.2020, 15:43
Текст:   Олег Усков

Местами кривоватый, но в целом напористый, "цепляющий" и то и дело восхитительно дикий российский многосерийный экшн-сериал "Игра на выживание" получит второй сезон. Ура.

Фото: youtube.com/ PREMIER
Вышел трейлер российского сериала "Взрыв"

Эту действительно хорошую новость принес нам продюсер шоу Валерий Федорович на своей странице в Facebook.

"Давно я не получал так много просьб прислать серии до официального окончания показа. Писали знакомые, и знакомые моих знакомых. И даже после финальной серии - эти просьбы не закончились. Поэтому стоит сказать официально - второму сезону быть!" - уведомил продюсер.

Уточнив, что всю "огненную команду" сериала ждет ещё одно опасное приключение.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные"

Сериал Карена Оганесяна с Александрой Бортич, Алексеем Чадовым и Игорем Верником в качестве звезд стартовал на ТНТ 31 августа.

По сюжету группу граждан забрасывают в глухую тайгу для участия в якобы телевизионном экстремальном реалити, но вскоре выясняется, что все испытания, выпадающие на долю героев, абсолютно реальны, как и череда смертей - участники выбывают из "Игры" буквально. И все это на фоне зомби, каннибалов, беглых зэков, неуместного секса, секретных экспериментов военных в тайных городках, сошедших с ума ученых-мясников, концентрирующейся паранойи и элементов небезызвестного импортного сериала Lost.

В живых должен остаться только один. На кону - приз в миллион евро и… выход на следующий уровень игры.

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