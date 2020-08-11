У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры

У многосерийного экшн-триллера ТНТ с Алексеем Чадовым, Александрой Бортич и Игорем Верником "Игра на выживание" появились дата премьеры и трейлер.

По сюжету "Игры" шестнадцать участников реалити с беспрецедентным призовым фондом в миллион евро забрасывают в "дикую сибирскую тайгу". Где все вскоре выходит из-под контроля: шоу из экстремального, но все-таки шоу, перерастает в историю с реальными смертельными опасностями - "зомби, урками, волками и таинственной организацией".

Режиссер - Карен Оганесян ("Я остаюсь", "Мамы"). В других ролях: Владимир Верёвочкин ("На краю"), Илья Хвостиков ("Журов"), Линда Лапиньш ("Полицейский с Рублевки"), Беник Аракелян ("Брестская крепость"), Валерий Скорокосов ("Глухарь"), Дэвид Пилиа ("Квест страха"), Юлия Волкова ("Обычная женщина").

Премьера - 31 августа в десять вечера.