За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1489
- 2 Санкт-Петербург 1383
- 3 Московская область 1362
- 4 Свердловская область 529
- 5 Нижегородская область 528
- 6 Ростовская область 487
- 7 Пермский край 477
- 8 Воронежская область 468
- 9 Красноярский край 455
- 10 Самарская область 443
- 11 Иркутская область 396
- 12 Омская область 387
- 13 Республика Крым 382
- 14 Челябинская область 381
- 15 Оренбургская область 357
- 16 Ставропольский край 343
- 17 Волгоградская область 332
- 18 Хабаровский край 318
- 19 Ульяновская область 290
- 20 Республика Башкортостан 290
- 21 Астраханская область 288
- 22 Алтайский край 276
- 23 Тюменская область 270
- 24 Республика Коми 262
- 25 Забайкальский край 260
- 26 Краснодарский край 253
- 27 Приморский край 252
- 28 Архангельская область 251
- 29 Саратовская область 248
- 30 Пензенская область 241
- 31 Липецкая область 236
- 32 Ленинградская область 232
- 33 Севастополь 229
- 34 Тверская область 228
- 35 Вологодская область 225
- 36 Удмуртская Республика 213
- 37 Брянская область 210
- 38 Мурманская область 207
- 39 Республика Дагестан 195
- 40 Ярославская область 193
- 41 Владимирская область 193
- 42 Кемеровская область 187
- 43 Курская область 186
- 44 Новосибирская область 183
- 45 Калининградская область 173
- 46 Республика Хакасия 172
- 47 Чеченская Республика 172
- 48 Республика Карелия 163
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 161
- 50 Белгородская область 142
- 51 Республика Саха (Якутия) 140
- 52 Амурская область 136
- 53 Тульская область 131
- 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 55 Костромская область 130
- 56 Курганская область 129
- 57 Новгородская область 128
- 58 Ивановская область 126
- 59 Кировская область 125
- 60 Томская область 123
- 61 Калужская область 122
- 62 Рязанская область 122
- 63 Республика Бурятия 121
- 64 Смоленская область 116
- 65 Республика Тыва 114
- 66 Орловская область 112
- 67 Республика Калмыкия 102
- 68 Псковская область 102
- 69 Сахалинская область 99
- 70 Тамбовская область 92
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 72 Республика Чувашия 75
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Ингушетия 70
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 56
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 79 Камчатский край 52
- 80 Республика Татарстан 49
- 81 Еврейская автономная область 41
- 82 Республика Алтай 41
- 83 Магаданская область 26
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 621 601 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Алтай, Республика Татарстан 0,2%
- 3. Бурятия 0,22%
За последние сутки подтверждено 806 смертей
- Москва 54
- Санкт-Петербург 44
- Иркутская область 34
- Краснодарский край 33
- Пермский край 29
- Ростовская область 28
- Красноярский край 26
- Нижегородская область 25
- Свердловская область 25
- Тюменская область 23
- Саратовская область 20
- Челябинская область 20
- Пензенская область 19
- Самарская область 19
- Алтайский край 19
- Воронежская область 17
- Ульяновская область 17
- Ленинградская область 16
- Волгоградская область 15
- Владимирская область 12
- Республика Крым 12
- Ставропольский край 12
- Удмуртская Республика 12
- Брянская область 11
- Тверская область 11
- Республика Башкортостан 11
- Республика Коми 10
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Омская область 10
- Липецкая область 9
- Московская область 9
- Вологодская область 9
- Рязанская область 8
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Оренбургская область 8
- Тульская область 7
- Новгородская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Курская область 6
- Ярославская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Псковская область 5
- Севастополь 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Республика Дагестан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Забайкальский край 4
- Амурская область 4
- Белгородская область 3
- Тамбовская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Приморский край 3
- Ивановская область 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Хабаровский край 2
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 171 305 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 601 человек
- Москва 2152
- Санкт-Петербург 1794
- Московская область 1530
- Красноярский край 510
- Нижегородская область 441
- Свердловская область 435
- Ростовская область 358
- Хабаровский край 321
- Челябинская область 278
- Оренбургская область 268
- Брянская область 261
- Волгоградская область 259
- Тверская область 256
- Республика Хакасия 230
- Саратовская область 213
- Смоленская область 212
- Воронежская область 201
- Пермский край 199
- Пензенская область 198
- Вологодская область 197
- Кемеровская область 196
- Омская область 195
- Удмуртская Республика 191
- Самарская область 191
- Чеченская Республика 184
- Республика Карелия 170
- Ульяновская область 168
- Республика Дагестан 166
- Тюменская область 152
- Калининградская область 146
- Владимирская область 144
- Архангельская область 135
- Ставропольский край 132
- Сахалинская область 126
- Ярославская область 117
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Ивановская область 114
- Республика Калмыкия 110
- Алтайский край 106
- Приморский край 106
- Ханты-Мансийский автономный округ 105
- Астраханская область 104
- Иркутская область 102
- Новгородская область 101
- Курская область 85
- Тульская область 85
- Республика Коми 83
- Рязанская область 76
- Ленинградская область 76
- Калужская область 75
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Кировская область 72
- Севастополь 71
- Орловская область 69
- Курганская область 69
- Республика Чувашия 68
- Республика Ингушетия 66
- Липецкая область 64
- Краснодарский край 63
- Республика Тыва 61
- Республика Крым 58
- Забайкальский край 56
- Республика Марий Эл 52
- Мурманская область 51
- Амурская область 51
- Томская область 49
- Республика Мордовия 47
- Республика Башкортостан 42
- Еврейская автономная область 42
- Новосибирская область 36
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Адыгея 27
- Тамбовская область 25
- Псковская область 23
- Костромская область 21
- Белгородская область 19
- Магаданская область 19
- Камчатский край 17
- Республика Алтай 15
- Республика Бурятия 15
- Республика Саха (Якутия) 11
- Чукотский автономный округ 9
- Республика Татарстан 5
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России 5 899 917 человек.