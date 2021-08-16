За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1489

2 Санкт-Петербург 1383

3 Московская область 1362

4 Свердловская область 529

5 Нижегородская область 528

6 Ростовская область 487

7 Пермский край 477

8 Воронежская область 468

9 Красноярский край 455

10 Самарская область 443

11 Иркутская область 396

12 Омская область 387

13 Республика Крым 382

14 Челябинская область 381

15 Оренбургская область 357

16 Ставропольский край 343

17 Волгоградская область 332

18 Хабаровский край 318

19 Ульяновская область 290

20 Республика Башкортостан 290

21 Астраханская область 288

22 Алтайский край 276

23 Тюменская область 270

24 Республика Коми 262

25 Забайкальский край 260

26 Краснодарский край 253

27 Приморский край 252

28 Архангельская область 251

29 Саратовская область 248

30 Пензенская область 241

31 Липецкая область 236

32 Ленинградская область 232

33 Севастополь 229

34 Тверская область 228

35 Вологодская область 225

36 Удмуртская Республика 213

37 Брянская область 210

38 Мурманская область 207

39 Республика Дагестан 195

40 Ярославская область 193

41 Владимирская область 193

42 Кемеровская область 187

43 Курская область 186

44 Новосибирская область 183

45 Калининградская область 173

46 Республика Хакасия 172

47 Чеченская Республика 172

48 Республика Карелия 163

49 Ханты-Мансийский автономный округ 161

50 Белгородская область 142

51 Республика Саха (Якутия) 140

52 Амурская область 136

53 Тульская область 131

54 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

55 Костромская область 130

56 Курганская область 129

57 Новгородская область 128

58 Ивановская область 126

59 Кировская область 125

60 Томская область 123

61 Калужская область 122

62 Рязанская область 122

63 Республика Бурятия 121

64 Смоленская область 116

65 Республика Тыва 114

66 Орловская область 112

67 Республика Калмыкия 102

68 Псковская область 102

69 Сахалинская область 99

70 Тамбовская область 92

71 Кабардино-Балкарская Республика 87

72 Республика Чувашия 75

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Ингушетия 70

75 Республика Северная Осетия-Алания 70

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 56

78 Карачаево-Черкесская Республика 53

79 Камчатский край 52

80 Республика Татарстан 49

81 Еврейская автономная область 41

82 Республика Алтай 41

83 Магаданская область 26

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 621 601 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Алтай, Республика Татарстан 0,2%

3. Бурятия 0,22% За последние сутки подтверждено 806 смертей Москва 54

Санкт-Петербург 44

Иркутская область 34

Краснодарский край 33

Пермский край 29

Ростовская область 28

Красноярский край 26

Нижегородская область 25

Свердловская область 25

Тюменская область 23

Саратовская область 20

Челябинская область 20

Пензенская область 19

Самарская область 19

Алтайский край 19

Воронежская область 17

Ульяновская область 17

Ленинградская область 16

Волгоградская область 15

Владимирская область 12

Республика Крым 12

Ставропольский край 12

Удмуртская Республика 12

Брянская область 11

Тверская область 11

Республика Башкортостан 11

Республика Коми 10

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Омская область 10

Липецкая область 9

Московская область 9

Вологодская область 9

Рязанская область 8

Смоленская область 8

Мурманская область 8

Оренбургская область 8

Тульская область 7

Новгородская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Курская область 6

Ярославская область 6

Калининградская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Саха (Якутия) 6

Псковская область 5

Севастополь 5

Чеченская Республика 5

Республика Марий Эл 5

Калужская область 4

Орловская область 4

Республика Дагестан 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Забайкальский край 4

Амурская область 4

Белгородская область 3

Тамбовская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Мордовия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Бурятия 3

Приморский край 3

Ивановская область 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Хабаровский край 2

Республика Карелия 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 171 305 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 601 человек Москва 2152

Санкт-Петербург 1794

Московская область 1530

Красноярский край 510

Нижегородская область 441

Свердловская область 435

Ростовская область 358

Хабаровский край 321

Челябинская область 278

Оренбургская область 268

Брянская область 261

Волгоградская область 259

Тверская область 256

Республика Хакасия 230

Саратовская область 213

Смоленская область 212

Воронежская область 201

Пермский край 199

Пензенская область 198

Вологодская область 197

Кемеровская область 196

Омская область 195

Удмуртская Республика 191

Самарская область 191

Чеченская Республика 184

Республика Карелия 170

Ульяновская область 168

Республика Дагестан 166

Тюменская область 152

Калининградская область 146

Владимирская область 144

Архангельская область 135

Ставропольский край 132

Сахалинская область 126

Ярославская область 117

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Ивановская область 114

Республика Калмыкия 110

Алтайский край 106

Приморский край 106

Ханты-Мансийский автономный округ 105

Астраханская область 104

Иркутская область 102

Новгородская область 101

Курская область 85

Тульская область 85

Республика Коми 83

Рязанская область 76

Ленинградская область 76

Калужская область 75

Кабардино-Балкарская Республика 73

Кировская область 72

Севастополь 71

Орловская область 69

Курганская область 69

Республика Чувашия 68

Республика Ингушетия 66

Липецкая область 64

Краснодарский край 63

Республика Тыва 61

Республика Крым 58

Забайкальский край 56

Республика Марий Эл 52

Мурманская область 51

Амурская область 51

Томская область 49

Республика Мордовия 47

Республика Башкортостан 42

Еврейская автономная область 42

Новосибирская область 36

Республика Северная Осетия - Алания 31

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Адыгея 27

Тамбовская область 25

Псковская область 23

Костромская область 21

Белгородская область 19

Магаданская область 19

Камчатский край 17

Республика Алтай 15

Республика Бурятия 15

Республика Саха (Якутия) 11

Чукотский автономный округ 9

Республика Татарстан 5

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России 5 899 917 человек. Инфекционист рассказал, когда появятся новые штаммы коронавируса