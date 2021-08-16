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16.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1489
  • 2 Санкт-Петербург 1383
  • 3 Московская область 1362
  • 4 Свердловская область 529
  • 5 Нижегородская область 528
  • 6 Ростовская область 487
  • 7 Пермский край 477
  • 8 Воронежская область 468
  • 9 Красноярский край 455
  • 10 Самарская область 443
  • 11 Иркутская область 396
  • 12 Омская область 387
  • 13 Республика Крым 382
  • 14 Челябинская область 381
  • 15 Оренбургская область 357
  • 16 Ставропольский край 343
  • 17 Волгоградская область 332
  • 18 Хабаровский край 318
  • 19 Ульяновская область 290
  • 20 Республика Башкортостан 290
  • 21 Астраханская область 288
  • 22 Алтайский край 276
  • 23 Тюменская область 270
  • 24 Республика Коми 262
  • 25 Забайкальский край 260
  • 26 Краснодарский край 253
  • 27 Приморский край 252
  • 28 Архангельская область 251
  • 29 Саратовская область 248
  • 30 Пензенская область 241
  • 31 Липецкая область 236
  • 32 Ленинградская область 232
  • 33 Севастополь 229
  • 34 Тверская область 228
  • 35 Вологодская область 225
  • 36 Удмуртская Республика 213
  • 37 Брянская область 210
  • 38 Мурманская область 207
  • 39 Республика Дагестан 195
  • 40 Ярославская область 193
  • 41 Владимирская область 193
  • 42 Кемеровская область 187
  • 43 Курская область 186
  • 44 Новосибирская область 183
  • 45 Калининградская область 173
  • 46 Республика Хакасия 172
  • 47 Чеченская Республика 172
  • 48 Республика Карелия 163
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 161
  • 50 Белгородская область 142
  • 51 Республика Саха (Якутия) 140
  • 52 Амурская область 136
  • 53 Тульская область 131
  • 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 55 Костромская область 130
  • 56 Курганская область 129
  • 57 Новгородская область 128
  • 58 Ивановская область 126
  • 59 Кировская область 125
  • 60 Томская область 123
  • 61 Калужская область 122
  • 62 Рязанская область 122
  • 63 Республика Бурятия 121
  • 64 Смоленская область 116
  • 65 Республика Тыва 114
  • 66 Орловская область 112
  • 67 Республика Калмыкия 102
  • 68 Псковская область 102
  • 69 Сахалинская область 99
  • 70 Тамбовская область 92
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 72 Республика Чувашия 75
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Ингушетия 70
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 56
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 79 Камчатский край 52
  • 80 Республика Татарстан 49
  • 81 Еврейская автономная область 41
  • 82 Республика Алтай 41
  • 83 Магаданская область 26
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 621 601 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Алтай, Республика Татарстан 0,2%
  • 3. Бурятия 0,22%
За последние сутки подтверждено 806 смертей
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 44
  • Иркутская область 34
  • Краснодарский край 33
  • Пермский край 29
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 26
  • Нижегородская область 25
  • Свердловская область 25
  • Тюменская область 23
  • Саратовская область 20
  • Челябинская область 20
  • Пензенская область 19
  • Самарская область 19
  • Алтайский край 19
  • Воронежская область 17
  • Ульяновская область 17
  • Ленинградская область 16
  • Волгоградская область 15
  • Владимирская область 12
  • Республика Крым 12
  • Ставропольский край 12
  • Удмуртская Республика 12
  • Брянская область 11
  • Тверская область 11
  • Республика Башкортостан 11
  • Республика Коми 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Омская область 10
  • Липецкая область 9
  • Московская область 9
  • Вологодская область 9
  • Рязанская область 8
  • Смоленская область 8
  • Мурманская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Тульская область 7
  • Новгородская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Курская область 6
  • Ярославская область 6
  • Калининградская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Псковская область 5
  • Севастополь 5
  • Чеченская Республика 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Амурская область 4
  • Белгородская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Бурятия 3
  • Приморский край 3
  • Ивановская область 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 171 305 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 601 человек
  • Москва 2152
  • Санкт-Петербург 1794
  • Московская область 1530
  • Красноярский край 510
  • Нижегородская область 441
  • Свердловская область 435
  • Ростовская область 358
  • Хабаровский край 321
  • Челябинская область 278
  • Оренбургская область 268
  • Брянская область 261
  • Волгоградская область 259
  • Тверская область 256
  • Республика Хакасия 230
  • Саратовская область 213
  • Смоленская область 212
  • Воронежская область 201
  • Пермский край 199
  • Пензенская область 198
  • Вологодская область 197
  • Кемеровская область 196
  • Омская область 195
  • Удмуртская Республика 191
  • Самарская область 191
  • Чеченская Республика 184
  • Республика Карелия 170
  • Ульяновская область 168
  • Республика Дагестан 166
  • Тюменская область 152
  • Калининградская область 146
  • Владимирская область 144
  • Архангельская область 135
  • Ставропольский край 132
  • Сахалинская область 126
  • Ярославская область 117
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • Ивановская область 114
  • Республика Калмыкия 110
  • Алтайский край 106
  • Приморский край 106
  • Ханты-Мансийский автономный округ 105
  • Астраханская область 104
  • Иркутская область 102
  • Новгородская область 101
  • Курская область 85
  • Тульская область 85
  • Республика Коми 83
  • Рязанская область 76
  • Ленинградская область 76
  • Калужская область 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Кировская область 72
  • Севастополь 71
  • Орловская область 69
  • Курганская область 69
  • Республика Чувашия 68
  • Республика Ингушетия 66
  • Липецкая область 64
  • Краснодарский край 63
  • Республика Тыва 61
  • Республика Крым 58
  • Забайкальский край 56
  • Республика Марий Эл 52
  • Мурманская область 51
  • Амурская область 51
  • Томская область 49
  • Республика Мордовия 47
  • Республика Башкортостан 42
  • Еврейская автономная область 42
  • Новосибирская область 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Адыгея 27
  • Тамбовская область 25
  • Псковская область 23
  • Костромская область 21
  • Белгородская область 19
  • Магаданская область 19
  • Камчатский край 17
  • Республика Алтай 15
  • Республика Бурятия 15
  • Республика Саха (Якутия) 11
  • Чукотский автономный округ 9
  • Республика Татарстан 5
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России 5 899 917 человек.

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