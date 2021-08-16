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16.08.2021 06:10
Рубрика: Экономика

Зачем крупным банкам понадобились еще и собственные сотовые операторы

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 184(8535)
Число абонентов банковских мобильных операторов (MVNO, mobile virtual network operator) перевалило за 10 млн человек. Об этом сообщили "Российской газете" в ВТБ. Развитие таких сервисов - еще один шаг российских банков в продвижении своих экосистем. Пока рынок виртуальной банковской связи будет только набирать обороты, рассчитывают банкиры.
Более 10 млн россиян стали клиентами банковских мобильных операторов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Более 10 млн россиян стали клиентами банковских мобильных операторов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Более 10 млн россиян стали клиентами банковских мобильных операторов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

MVNO отличаются от обычных операторов тем, что полностью или частично работают на чужой инфраструктуре. В России они есть у крупных банков - Сбербанка ("СберМобайл"), ВТБ ("ВТБ Мобайл"), Газпромбанка ("Газпромбанк Мобайл"), а также Тинькофф Банка ("Тинькофф Мобайл"). Все они работают с Tele2.

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В рамках сотрудничества кредитные организации арендуют у сотового оператора вышки, но сим-карты распространяют самостоятельно. Одним из первых в мире мобильного оператора (PosteMobile) запустил итальянский BancoPosta в 2007 году. Есть и обратный пример, когда оператор создает свой банк - МТС и МТС-банк.

Сотовая связь была и остается наиболее важной потребностью, которую необходимо удовлетворить. Создание виртуальных операторов стало логичным шагом банков в рамках развития собственных экосистем. Они могут самостоятельно купить игрока на рынке или создать собственного. Но в первом случае покупателя может ждать множество ограничений, в том числе сложность технической интеграции.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе Сбербанка, реализация таких проектов позволяет кредитным организациям объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков. В банке оценивают потенциал аудитории "СберМобайла" более чем в 80% всего населения страны.

"Мы уже видим положительный эффект проекта с точки зрения роста лояльности действующих клиентов и привлечения новых", - рассказал "Российской газете" гендиректор "ВТБ Мобайл" Владислав Соколов. По его словам, банк за непланирует достичь проникновения оператора в свою активную клиентскую базу в 20%.

Как сообщили в пресс-службе Газпромбанка, результатом запуска мобильного оператора стал рост клиентской базы - сейчас это 30 тысяч человек, но планируется этот показатель увеличить в пять раз.

Банки арендуют вышки у одного из операторов "большой четверки", но сим-карты распространяют самостоятельно

В прошлом году 46% абонентов "Тинькофф Мобайла" оформили другой продукт банка, рассказал "Российской газете" представитель "Тинькофф Мобайл". По его словам, они оформляют банковские продукты (31%) и даже сразу три продукта экосистемы (13%).

По словам директора розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова, тренд на запуск собственных виртуальных мобильных операторов в долгосрочной перспективе будет только усиливаться.

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