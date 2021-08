Администрация Байдена впустую потратила несколько месяцев, не обеспечив необходимой эвакуации афганцев из Кабула. "Они сидели сложа руки": источники, близкие к администрации США, сообщили, что военные чиновники и сотрудники госдепа упустили драгоценное время, не сумев не только обеспечить выдачу виз, но и попросту составить списки "уязвимых категорий" афганцев, которым грозит смертельная опасность. "Если вам нужны отговорки, есть из чего выбрать, но они не принесут утешения мертвым", - цинично сказал представитель госдепартамента.

Во время межведомственной встречи в начале лета этого года сотрудника министерства обороны спросили, есть ли у Пентагона список всех афганцев, которые работали вместе с США во время 20-летней войны. Представитель минобороны США ответил, что такого списка не существует. Затем, во время другой межведомственной встречи в начале июля, которая была засекречена и проведена с помощью видеоконференции, сотрудник госдепартамента подробно рассказал, как дипломаты в конечном итоге переселят уязвимых афганцев, ищущих убежище и нуждающихся в специальных визах, в США. Чиновник заявил, что, дескать, Кабул не падет в руки талибов в течение шести-двенадцати месяцев, так что у дипломатов "будет достаточно времени", чтобы нанять дополнительный персонал и разместить консульских сотрудников в столице для обработки виз для более двадцати тысяч человек.

Наконец, за две недели до того, как "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватил свою первую столицу провинции, коалиция групп, которые работают со специальными заявителями на визу, написала несколько электронных писем оперативной группе госдепартамента по Афганистану, предлагая свою помощь. Ответа на эти письма заявители так и дождались.

Эти примеры, подробно рассказанные изданию POLITICO пятью официальными лицами США и другими чиновниками, знакомыми с ситуацией, свидетельствуют о том, как администрация Байдена зря потратила драгоценное время и не смогла подготовиться к эвакуации тысяч подвергшихся опасности людей, в то время как "Талибан" вел молниеносное наступление в Афганистане. Недостатки в планировании, а точнее, полное отсутствие плана эвакуации, привели, в конечном счете, к душераздирающим сценам, когда весь мир увидел, как афганцы цепляются за военные грузовые самолеты США, когда те вылетают из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

"Им (чиновникам) было все равно, - сказал Мэтт Зеллер, соучредитель No One Left Behind, группы, которая помогает соискателям особых иммиграционных виз. - Чиновники должны нести за это ответственность". "Они сидели сложа руки", - сказал помощник одного из американских конгрессменов, который, как и другие, говорил на условиях анонимности для обсуждения ситуации. Фактически, только в минувшую субботу целевая группа госдепартамента обратилась к тем же организациям активистов и попросила их помочь составить список с именами людей, нуждающихся в эвакуации. В настоящее время только две из двадцати двух тысяч афганцев находятся в Соединенных Штатах. Представитель министерства обороны США также подтвердил, что в Пентагоне не существует исчерпывающего списка данных о нуждающихся в эвакуации афганцев. Представители американской администрации настаивают на том, что ситуацию усложнили более серьезные факторы, такие как незаинтересованность предыдущей администрации в этом вопросе, сокращение штата сотрудников посольства США в Афганистане и пандемия.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил во вторник, что администрация будет стремиться эвакуировать всех афганцев и граждан США из Афганистана к 31 августа, запланированной дате вывода американских войск. Другие источники выразили сомнение в том, что президент Байден и его команда уделяют приоритетное внимание вопросу специальных виз. Они "считают наихудшим политическим исходом для них привезти афганцев в США", опасаясь внутренних последствий в случае совершения террористического акта, предположил человек, знакомый с действиями администрации.

Критики реакции администрации говорят, что США должны были готовиться к такой возможности по крайней мере с февраля 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп подписал с талибами сделку, согласно которой американские войска будут выведены к маю этого года. По их мнению, американской администрации определенно следовало действовать быстрее, когда Байден в апреле принял решение о выводе американских войск не позднее 11 сентября.