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17.08.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Аналитик назвал два риска для рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- В понедельник динамика российского фондового и валютного рынка была крайне необычной, и нам только предстоит увидеть, какой из двух основополагающих трендов окажется главенствующим.

Позитивной была устойчивость российского рубля, который слабо изменялся против евро и отдал лишь часть завоеванных позиций по отношению к доллару.

При это нефть в какой-то момент теряла 3%, опускавшись в область минимумов последних трех месяцев, на $68 за баррель Brent. Стоимость барреля вплотную приблизилась к 5000 рублей, самому низкому уровню с мая. И это заявка на разворот почти безостановочного роста с прошлого ноября.

При всей нервозности вокруг нефти, которая потеряла 11% в долларах и рублях от пика в начале июля, примечательна динамика российского рынка акций. Он рос в понедельник во главе с нефтегазовым сектором, что противоречит логике и традиционным корреляциям.

Фото: iStock
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Такой интерес к акциям часто предвещает дальнейшее развитие роста, поскольку сильные становятся сильнее в период неопределенности, а слабые получают наибольший удар. Похоже, Россия на этот раз рассматривается как сильный рынок, продолжая историю опережающего роста в предыдущие недели относительно других мировых индексов акций.

Также стоит предупредить, что считать рубль уязвимым перед падением вслед за нефтью не стоит. Когда в конце 2018 года Brent в рублях развернулась из области вблизи 5700, как и ранее в этом году, почти безостановочное движение вниз продолжалось вплоть до цены в 3500. Более осторожные ориентиры - это область 3800-4200, где была продолжительная консолидация во второй половине 2019 года.

Опираясь на впечатляющую динамику нефтянки в понедельник, стоит всерьез рассмотреть вариант, что спекулянты сейчас делают ставку не на падение цены нефти, а на укрепление рубля.

Впрочем, как всегда, у нас много "если" и "но". Геополитическая ситуация далека от стабильной и предсказуемой. Цены на газ в Европе взлетели из-за кратковременных факторов, и могут больно скорректироваться вниз, а Китай и Юго-Восточная Азия могут серьезно сократить темпы восстановления, если и далее будут сталкиваться с усилением распространения коронавируса.

Еще один понижательный риск для рубля - скорое начало сворачивания QE от ФРС США. Это событие способно запустить продолжительные (до полугода) сдвиги на рынках, когда доллар временно может вновь оказаться королем, как это было в 2014 году.

Но это риск, а не основной сценарий, и ФРС обещала не повторять ошибок прошлого с "паникой сворачивания", что для рынков означает намерение не допускать стремительного роста доллара и обвала фондовых индексов и рынка облигаций.

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