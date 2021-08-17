Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане

Президент Джо Байден вернулся в Белый дом в понедельник днем, чтобы выступить с речью о ситуации в Афганистане после того, как боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) в воскресенье захватили президентский дворец в столице Афганистана Кабуле и взяли на себя управление страной.

Байден, выступая с телеобращением, не сказал ничего нового, защитив вывод войск США из Афганистана, стоивший, по его словам, миллиарды долларов. Главный посыл его речи состоял в том, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане, а дальнейшее пребывание в ней "грозило потерями". "Я президент США, все деньги на меня ложатся", - сказал Байден, совершенно нелогично добавив, что РФ и Китай якобы хотят того, чтобы Америка "вкачивала в Афганистан миллиарды долларов". Он фактически переложил вину за происходящее в Афганистане на президента Ашрафа Гани, бежавшего из страны, а его правительство назвал "коррумпированным". По словам президента США, афганское правительство не послушалось его совета и не договорилось о политическом урегулировании с талибами. "Господин Гани настаивал на том, что афганские силы будут сражаться. Но очевидно, что он ошибался", - заключил Байден, пояснив, что происходящее в Афганистане было и остается "чем-то личным" для него. Этот кризис мучает всех ветеранов США, которые воевали там последние 20 лет, отметил Байден, добавив, что от Кабула до Кандагара он "разговаривал с людьми, встречался с лидерами, разговаривал с американскими войсками".

Байден не преминул упомянуть и своего предшественника, заявив, что сделка Дональда Трампа с "Талибаном" сократила присутствие американских войск в стране с 15 500 до 2500 человек. Эта же сделка, отметил Байден, требовала, чтобы войска США покинули Афганистан до 1 мая. "Талибан" был самым сильным в военном отношении с 2001 года", - сказал глава Белого дома. По его словам, выбор, который ему пришлось сделать как американскому президенту, "заключался в том, чтобы либо выполнить это соглашение, либо быть готовым вернуться к борьбе с "Талибаном" в середине майского сезона боевых действий".

Он также дал весьма оригинальную трактовку не только вывода войск, но и эвакуации из Кабула. "Никогда не было подходящего времени для вывода американских войск", - сказал Байден, добавив, что Афганистан свернулся "быстрее, чем предполагалось". По его словам, причина задержки была двоякой. "Афганцы не хотели уезжать раньше", - сказал Байден, хотя многие наблюдатели неоднократно говорили о бюрократических проволочках с отъездом так называемых "уязвимых афганцев". Другая причина, по его словам, заключалась в том, что "афганские официальные лица не хотели спровоцировать кризис доверия, который случится, если начнется массовая эвакуация".

"В случае необходимости мы будем защищать людей сокрушительной силой", - заключил американский президент, впрочем, пообещав, что Соединенные Штаты намерены в дальнейшем оказывать содействие эвакуации гражданских служащих своих союзников из Афганистана.

Эти посылы говорят о том, что Байден или действительно не владеет ситуацией, или его помощники предоставили президенту факты, которые имеют мало общего с той хаотичной ситуацией в Кабуле, которая была вызвана полным отсутствием стратегии и плана эвакуации Белого дома как своих граждан, так и, в особенности, тех афганцев, которые потенциально являются мишенями талибов.

В целом, отмечают эксперты, решение президента США обратиться к нации было вызвано растущей критикой на предмет того, как его администрация справляется с ситуацией, в том числе, связанной с эвакуацией тысяч дипломатов, граждан США, работавших на Вашингтон афганцев и призывом к главе Белого дома, который находился в летней резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, нарушить свое молчание. Несмотря на то, что афганские вооруженные силы при поддержке западных стран значительно превосходили численностью боевиков, за последние дни талибы добились ряда успехов на поле боя и спустя 20 лет вернули власть в свои руки.

Выступая в понедельник в утренних телевизионных программах, высокопоставленные члены команды национальной безопасности Байдена также стремились переложить вину за крах афганского правительства на силы обороны этой страны, которые, по их словам, не имели желания защищать Афганистан от талибов.

Однако даже демократы на Капитолийском холме и бывшие чиновники администрации Обамы присоединились к республиканцам, публично критикуя то, как Байден справляется с ситуацией. Хотя большинство из них согласились с решением о выводе войск, они обрушились с резкой критикой неспособности Байдена вывести из страны тысячи афганцев, которые помогали американским войскам до прихода к власти "Талибана", и того, как проходит эвакуация американцев из Афганистана, отмечает NBC News.

В минувшие выходные официальные лица Белого дома обсуждали, как Байден должен отреагировать на быстрый приход талибов к власти. Решение добавить к его графику в понедельник в последнюю минуту обращение к нации подчеркнуло то давление, с которым сталкивается Байден в связи с кризисом в Афганистане.

В итоге обращение Байдена к нации с его запутанной манерой речи оставило еще больше вопросов, чем дало ответы на те, которые от главы Америки ждал весь мир.

Комментарии

"Это кризис невыразимых масштабов, - сказал член палаты представителей Джеки Спейер, штат Калифорния, один из законодателей, который ранее публично призвал Байдена обратиться к нации. - Это провал разведки". Сенатор Рик Скотт, республиканец от Флориды, предложил в Twitter отстранить Байдена от должности посредством 25-й поправки, положения, предназначенного для замены недееспособных президентов, за то, как справляется с афганским кризисом. Настроение внутри Белого дома за последнюю неделю стало крайне мрачным, отметил источник NBC, близкий к американской администрации.

В минувшие выходные ряд бывших чиновников администрации Обамы публично раскритиковал действия Байдена в этой ситуации. Райан Крокер, который был послом в Афганистане в администрации Обамы, сказал, что у администрации Байдена существует "полное отсутствие скоординированного планирования после вывода войск", а затруднительное положение стало "раной, нанесенной самому себе". Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, который руководил войсками в Афганистане во время администрации Обамы, сказал, что захват Афганистана "Талибаном" был "катастрофическим" и стал "огромным поражением для национальной безопасности", предупредив, что все станет намного хуже, если США не изменят курс на афганском направлении. Когда американцы были доставлены по воздуху из посольства, чтобы сесть на военные рейсы из аэропорта Кабула, член палаты представителей Дебби Дингелл, штат Мичиган, сравнила эти сцены с падением Сайгона, где американцы были спасены вертолетом с крыши посольства в 1975 году. "Я не собираюсь лгать, это действительно похоже на падение Сайгона", - сказала Дингелл.