Байдена настиг "Призрак Сайгона"

Президент США Джозеф Байден давно приобрел славу короля ляпов в том, что касается публичных выступлений. Но слова, сказанные им на пресс-конференции 8 июля, будут преследовать его как никакие другие. Как справедливо пишет ресурс axios.com, "редко прогнозы президента США настолько быстро и настолько убедительно становились ошибкой, как слова Байдена об Афганистане". Президент США и его администрация изо всех сил пытаются сохранять хорошую мину на фоне молниеносного взятия Кабула боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ") и поспешной, хаотичной эвакуации из Афганистана.

1975 год: США вертолетами эвакуируют свой персонал и вьетнамских беженцев из Сайгона. Фото: Getty Images

Политические риски для Байдена, который, как метко отмечали эксперты, после вступления в должность в январе 2021 года опасался повторения в Афганистане "призрака Сайгона", вполне реальны. Тогда, 46 лет назад, американские "вертушки" эвакуировали опешивших, уже потерявших веру в спасение соотечественников-дипломатов и немногих вьетнамских беженцев с крыши посольства в Сайгоне. С одной стороны, большинство американцев, как свидетельствуют опросы, поддерживают вывод войск из Афганистана, страна устала от 20-летнего конфликта. Проблема не в самом решении о выводе войск. Но то, как это было сделано... Стратеги в Вашингтоне катастрофически недооценили ситуацию, вместо организованного вывода американские солдаты и дипломаты на глазах у всего мира позорно бежали, давя колесами самолетов своих афганских союзников.

Дополнительно картину организационной катастрофы усугубило то, что американская верхушка в самый разгар катастрофы отправилась отдыхать. "Где Джозеф Байден?" - повторил в своем "Твиттере" задаваемый многими вопрос конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, в свое время служивший в Афганистане. А Байден - на отдыхе в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Там он получал отчеты от военных и разведки, но пресса никакого доступа к нему не имела, никаких комментариев и разъяснений от него не поступало. Как пишет Washington Examiner, раззадорило журналистов и отсутствие его пресс-секретаря Дженнифер Псаки. В ответ на запрос издания о кризисе в Афганистане пришло автоматическое письмо о том, что с воскресенья и всю неделю ее не будет на рабочем месте. За всех отдувался госсекретарь Энтони Блинкен, который в эфире всех подряд телеканалов беспомощно лепетал о том, что цели США достигнуты и терроризм повержен, но на фоне кадров из Кабула это выглядело настолько оторванным от реальности, что приводить цитаты ни к чему.

Позже политтехнологи Белого дома попытались исправить хотя бы эту ошибку, опубликовав в "Твиттере" фото, на котором одиноко сидящий за столом в футболке Байден проводит совещание с аппаратом нацбезопасности о ситуации в Афганистане.

Байден может сколько угодно обвинять своего предшественника Дональда Трампа, а по-хорошему и еще очень многих идеологов этой войны со времен Джорджа Буша-младшего. Но сейчас решения в Белом доме принимает Байден, и от этого унизительного пятна Джо и его команде не отмыться.

Перед промежуточными выборами в конгресс 2022 года республиканцы получили в свои руки такой козырь, который им не снился. Не зря республиканец Дональд Трамп, который, кстати, будучи президентом, и инициировал развалившуюся сделку с талибами, теперь может потирать руки: он уже назвал действия Байдена "одним из самых величайших поражений" для США. Некоторые члены конгресса требуют от администрации Байдена отчета о том, как разведка США могла так неверно оценить ситуацию.

Стратеги в Вашингтоне катастрофически недооценили ситуацию. Американские солдаты и дипломаты позорно бежали у всего мира на глазах

Передовица ведущей либеральной газеты The New York Times безжалостна: "Афганистан в свободном падении. На фоне коллапса правительства страны мало кто хочет защищать администрацию Байдена". Газета признает, что американская мечта о собственной незаменимости оказалась "именно, что мечтой". Обычно симпатизирующий демократам ресурс The Daily Beast тоже на уничижительные эпитеты не скупится: "Джо Байден сдался в отвратительной и ненужной катастрофе".

Комментаторы признают, что захват Афганистана талибами может создать серьезные угрозы безопасности США и не только их. Талибы массово выпускают заключенных из тюрем, включая ту, что находилась на захваченной ими американской военной базе Баграм. Многие из теперь уже бывших узников - матерые бойцы-террористы. Республиканец из Техаса Майкл Маккол заявил, что Афганистан собирается вернуться "в состояние до 11 сентября 2001 года - питательную среду для терроризма". Ресурс Fair Observer отмечает: "Уроком американского опыта в этой стране должен стать новый "афганский синдром", общественное неприятие войны, которое предотвращает будущие военные нападения и вторжения США, отвергает попытки социального проектирования правительств других стран и ведет к новой приверженности миру, дипломатии и разоружению. Это решение Байдена также имеет большой риск внутриполитических последствий, если Афганистан снова станет плацдармом для террористических атак против Америки".

Прямая речь

Пресс-конференция президента США, 8 июля 2021 года

Захват Афганистана талибами неизбежен?

Байден: Нет. Афганские войска насчитывают 300 тысяч хорошо оснащенных человек и имеют воздушные силы против 75 тысяч талибов. Это не неизбежность.

Ваше разведсообщество спрогнозировало вероятное падение правительства Афганистана. Это случится?

Байден: Это неправда. Они не пришли к такому выводу.

Вы допускаете параллели этого вывода войск с Вьетнамом?

Байден: Никоим образом. "Талибан" по своим способностям и близко не стоит с армией Северного Вьетнама. Не будет обстоятельств, при которых вы увидите эвакуацию людей с крыши посольства США в Афганистане. Никаких сравнений быть не может... Крайне маловероятно, что "Талибан" захватит все и вся по всей стране.

Будут ли США ответственны за возможную гибель афганцев после вывода войск?

Байден: Нет.

Взгляд из Франции

Провальное завершение присутствия США и их союзников в Афганистане активно комментируют во французских СМИ.

"Несмотря на гигантские суммы, что США истратили на войну в Афганистане, их лидеры вновь продемонстрировали неспособность понять, что движет этой страной. Военное и политическое поражение США в этой авантюре привело к настоящей катастрофе, вина за которую полностью лежит на них самих",- считает парижская влиятельная газета le Figaro и добавляет: "В длинном списке допущенных ошибок одно их первых мест занимает оглушительное фиаско американских разведслужб".

А вот лево-либеральное издание Liberation констатирует, что победа талибов разрушила "некую идею" Запада о том, что "демократизацию третьих стран можно насадить насильственными методами". Для Европы, подчеркивается в передовице газеты, "это стало не только горьким разочарованием, но и грозным предупреждением: эра политики военных интервенций США завершилась".

Со своей стороны многие французские политики также откликнулись на экстраординарную злобу дня. "Запад проиграл знаковую битву в войне с исламизмом, - убежден руководитель фракции партии "Республиканцы" в Сенате Брюно Ретайо. - Повторный захват Афганистана талибами является трагедией для самой страны, а также угрозой для всего мира". Его однопартиец и депутат Национального собрания Эрик Сиотти опасается, что "теперь Афганистан может превратиться в тыловую базу международного терроризма".

Примерно в таком же духе высказалась лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен: " В то время, как технократы ЕС ведут пустопорожние дискуссии и исторгают смехотворные угрозы, радикальный исламизм прогрессирует, а установление халифата в Афганистане ставит под серьезнейший удар безопасность наших народов".

"Разгром в Афганистане носит тотальный характер",- констатирует один из видных деятелей Социалистической партии и депутат Рафаэль Глюксман. По его мнению, отныне "такое понятие как достоинство лишено смысла для западных руководителей, а афганцы, которые на протяжении последних 20 лет нам помогали, теперь будут отданы в руки талибов".

На последние события отреагировал и глава левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Вот что он написал в свое твиттере: "Когда американцы проиграли войну во Вьетнаме, я аплодировал. Их крах в Афганистане меня обескуражил. Ведь прежде, чем ввязываться в совершенно бесперспективную войну, надо поразмыслить. Ибо если война ничего не решает, поражение меняет все".