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Боба Дилана обвинили в педофилии

Новости
    17.08.2021, 15:45
Текст:   Олег Усков

80-летнего Боба Дилана (регалии и титулы не будем называть - все и так осведомлены) обвинили в педофилии.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Vice, согласно судебному иску, давшему "эффект разорвавшейся бомбы", почтенный менестрель в 1965 году якобы неоднократно насиловал девочку, которой тогда едва исполнилось двенадцать лет.

Как уточнено в иске, инцидент с предполагаемой жертвой, проходящей в документах как JC, имел место с апреля по май указанного года.

"Дилан использовал свой статус музыканта, дабы одурманивать Джей Си алкоголем и наркотиками и насиловать", - сказано.

Фото: Иванов Фадей/ТАСС
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Иногда это якобы происходило в квартире Дилана, иногда - в отеле Chelsea в Нью-Йорке.

Ларри Дженкинс, представитель певца, все обвинения опровергает, обещая, что честь артиста будет надежно защищена.

Иск был подан в Верховный суд Манхэттена в пятницу незадолго до закрытия т.н. lookback window, законодательного акта, предоставляющего жертвам сексуального насилия, пережитого в детстве, право подавать на "хищников" в суд вне зависимости от срока давности возможного совершения преступления.

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