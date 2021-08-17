Больше половины всех банковских операций перешло в онлайн

Уже более половины банковских операций клиенты совершают безналичным способом. Об этом рассказали "Российской газете" в ВТБ и Московском кредитном банке (МКБ). По прогнозам экспертов, к концу 2021 года доля безналичных операций в объеме платежей превысит 74%, а доля в числе транзакций станет выше 65%. Тем не менее до конца эпохи бумажных денег еще очень далеко - большое число людей не готовы от них отказаться.

Безналичные расчеты в России растут быстрее, чем не только в развитых, но и в некоторых развивающихся странах. Фото: Сергей Куксин

По статистике ВТБ, доля безналичных транзакций за год выросла с 53 до 57%. МКБ зафиксировал 20%-ный рост безналичных платежей. Такие расчеты в России стабильно растут на протяжении последних лет, опережая по объемам другие страны (в России прибавляя по 5,6% в год, в то время как в США, Германии, Сингапуре и Дании - 2,4%, а в Швеции, Норвегии и Китае - 1%), указали в пресс-службе ВТБ. "Мы наблюдаем устойчивый тренд, связанный с ростом цифровизации и развитием торгового розничного оборота, когда клиенты предпочитают наиболее современные способы оплаты, например, с помощью смартфона", - уточнили в кредитной организации.

МКБ за первое полугодие 2021 года зафиксировал снижение операций с наличными на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Пандемия и развитие e-commerce (электронная коммерция, по факту все возможные площадки и сервисы с онлайн-оплатой. - "РГ") оказали влияние на рост безналичных платежей по всему рынку, - пояснили в МКБ. - По нашим оценкам, показатель безналичных транзакций может увеличиться до конца текущего года еще на 10-15%".

Банк России в стратегии развития до 2023 года поставил цель достичь 75% безналичных платежей по доле объема операций в розничной торговле.

"Активность потребителей растет, в том числе и благодаря финансовым инновациям, и благодаря повсеместному внедрению безналичных платежей, и благодаря появлению новых инфраструктурных проектов (например, системы быстрых платежей (СБП), "Цифрового профиля" и т.д.), - отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Тем не менее до сих пор остается группа россиян, которые осознанно не хотят открывать платежные карты, на 2021 год их около 13%".

По словам Кривошеи, сейчас россияне подходят к платежным инструментам как к портфелю инструментов. Например, лидером по проникновению безналичных операций ожидаемо является сегмент интернет-магазинов, но в мелкой рознице, например, палатках, киосках и рынках, доля наличных платежей все еще высока, хотя и падает в последние годы. "Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы будет наращивание безналичных платежей, но при этом сосуществование различных платежных способов: как наличных, так и безналичных денег, а в ближайшем будущем, возможно, и цифровых валют", - считает Кривошея.

Доля наличных все еще высока в мелкой рознице - палатках, киосках и рынках, но и она в последние годы заметно снижается

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков указал, что устойчивый рост популярности безналичных платежей и развитие соответствующих сервисов позволяют прогнозировать, что к концу 2021 года их доля в объеме платежей превысит 74%, а доля в числе транзакций будет выше 65%.

"Но в дальнейшем, по мере приближения этих цифр к 80%, рост доли безналичных будет замедляться, и говорить о полном переходе на безналичные платежи в ближайшие пять-семь лет явно преждевременно: в России есть регионы со слабой инфраструктурой для безналичных платежей", - подчеркивает он.

По словам председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, для безналичных платежей существует уровень насыщения, определяемый в том числе потребностью экономических субъектов в наличных деньгах, которая, в свою очередь, зависит от экономической, налоговой ситуации и от ментальности потребителей. Очевидно, что от наличных готовы отказаться далеко не все.