Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать

Евросоюз готов начать диалог с движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы, заявил 17 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану.

Однако, отметил Боррель, ЕС не готов признать "Талибан" законной властью в Афганистане.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Но речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана", - подчеркнул он.

Однако, отметил Боррель, "необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах".

Он также рассказал о принципах предоставления помощи Афганистану.

"Гуманитарная помощь народу Афганистана будет оказываться вне зависимости от политической ситуации, возможно она даже будет увеличена в зависимости от роста потребностей​​​. Но надо различать гуманитарную помощь и помощь правительству в развитии. Помощь правительству Афганистана на развитие будет зависеть от ряда условий. в настоящее время помощь правительству Афганистана на цели развития не оказывается, средства не перечисляются", сказал Боррель.