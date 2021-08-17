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17.08.2021 23:30
Рубрика: Общество

Центр "Вектор" модернизировал вакцину "ЭпиВакКорона"

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8537)
Подана на регистрацию еще одна вакцина от коронавируса, разработанная российскими учеными. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе "круглого стола".

"В Российской Федерации зарегистрировано четыре российских вакцины, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - считает главный государственный санитарный врач.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Речь идет о новой версии "ЭпиВакКороны", о ее разработке гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов сообщил еще в мае. Он пояснил, что модернизация вакцины, которую назвали "ЭпиВакКорона-Н", необходима для масштабирования производства. Состав ее не имеет существенных отличий от первой вакцины, препараты различаются технологическими особенностями производства.

"Для того, чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений", - пояснил Максютов.

Позже специалисты "Вектора" прояснили, что основной действующий компонент вакцины - три пептида - остался неизменным, но при этом два пептида объединили в один. Изменить технологический процесс пришлось из-за сложности в синтезе третьего пептида, сообщили в научном центре.

При этом модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований - ее протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек. Причем ученые опробовали два варианта вакцинации: двукратное введение препарата с интервалом в 21 день (так прививали первую группу добровольцев) и трехкратное - вторая прививка проводилась через 21 день после первой, а третья - через 60 дней. Третья контрольная группа получила уже зарегистрированную вакцину - "ЭпиВакКорону".

Испытания трехкратной дозы вакцины закончатся через два месяца. Однако уже сейчас пакет документов на регистрацию "ЭпиВакКороны-Н" подан в Минздрав России. Ожидается, что препарат будет одобрен до конца месяца.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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