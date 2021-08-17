Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2

Власти Чехии приняли решение с 23 августа исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, напомнив при этом, что определенные ограничения на въезд граждан РФ продолжают действовать.

"Из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис и Индия", - сказал Войтех.

Список был составлен в конце июня в связи с резким ростом числа случаев COVID-19 в мире и появлением опасных мутаций SARS-CoV-2. Но не везде эпидситуация улучшилась. Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания по-прежнему закрыты для чешских туристов, пишет ТАСС.

Напомним также, что с 27 августа Россия снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Чехию. Решение принято после заседания оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.