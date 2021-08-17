Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии

Подписание меморандума о содействии развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ожидается на заседании Евразийского межправительственного совета. Он пройдет в Киргизии 19-20 августа в очном формате, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, уточнив, что на встречу приглашены и члены государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

Главы правительств, сообщают организаторы встречи, оценят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. Будет обсужден и вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин, вопросы государственных закупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов в 2020 году. Планируется также рассмотреть меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.

Межправсовет готовится обсудить и вопросы формирования рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, создания Евразийской организации по аккредитации в области оценки соответствия. Предстоит также согласовать дорожную карту по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики на 2021-2023 годы и план мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, перечислили повестку двухдневной встречи в пресс-службе.

Кроме того, в повестку заседания включен план первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития сотрудничества между союзом и Китайской Народной Республикой, обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Республике Казахстан для производителей союза и третьих стран, выработка общих подходов государств-членов в контексте реализации глобальной климатической повестки.