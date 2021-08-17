Новости

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры 15:12
Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы 15:10
Северная Македония высылает еще одного российского дипломата 15:05
Актер и режиссер Давид Блаустейн умер перед своим днем рождения 15:04
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 15:01
Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы 15:00
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства 14:59
Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке 14:55
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов 14:55
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 14:54
СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы из вертолета США в Кабуле 14:53
Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии 14:51
Премьеру "Дюны" в России перенесли 14:47
Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 14:51
Рубрика: В мире

Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии

Текст: Юрий Сизов

Подписание меморандума о содействии развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ожидается на заседании Евразийского межправительственного совета. Он пройдет в Киргизии 19-20 августа в очном формате, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, уточнив, что на встречу приглашены и члены государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана.

Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию

Главы правительств, сообщают организаторы встречи, оценят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. Будет обсужден и вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин, вопросы государственных закупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов в 2020 году. Планируется также рассмотреть меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств-членов.

Межправсовет готовится обсудить и вопросы формирования рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, создания Евразийской организации по аккредитации в области оценки соответствия. Предстоит также согласовать дорожную карту по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики на 2021-2023 годы и план мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, перечислили повестку двухдневной встречи в пресс-службе.

Кроме того, в повестку заседания включен план первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития сотрудничества между союзом и Китайской Народной Республикой, обеспечения равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Республике Казахстан для производителей союза и третьих стран, выработка общих подходов государств-членов в контексте реализации глобальной климатической повестки.

В мире экс-СССР Киргизия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана