Списки зарегистрированы

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уведомляет, что зарегистрированы федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва следующих партий:

1. Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая партия России (постановление ЦИК России от 19 июля 2021 года N 25/224-8);

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (постановление ЦИК России от 23 июля 2021 года N 29/249-8);

3. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" (постановление ЦИК России от 24 июля 2021 года 30/256-8);

4. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (постановление ЦИК России от 24 июля 2021 года N 30/258-8);

5. Политическая партия "Гражданская Платформа" (постановление ЦИК России от 26 июля 2021 года N 31/259-8);

6. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ (постановление ЦИК России от 27 июля 2021 года N 32/261-8);

7. Политическая партия "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" (постановление ЦИК России от 27 августа 2021 года N 32/264-8);

8. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЕНЫЕ" (постановление ЦИК России от 30 июля 2021 года N 34/272-8);

9. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА (постановление ЦИК России от 2 августа 2021 года N 35/283-8);

10. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" (постановление ЦИК России от 2 августа 2021 года N 35/284-8).

11. Политическая партия "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" (постановление ЦИК России от 2 августа 2021 года N 35/285-8);

12. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" (постановление ЦИК России от 5 августа 2021 года N 37/293-8);

13. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" (постановление ЦИК России от 10 августа 2021 года N 39/306-8);

14. Политическая партия "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (постановление ЦИК России от 12 августа 2021 года N 41/325-8).

В соответствии с частью 1 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" указанные политические партии имеют право на предоставление им безвозмездно печатной площади на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва соответственно в общероссийских государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, равноценное место на полосе, одинаковый размер шрифта и иные равные условия.

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях будет проводиться 18 августа 2021 года в зале заседаний ЦИК России по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, дом 9. Начало жеребьевки в 13 часов 00 минут.

Центральная избирательная комиссия РФ 12 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидата Глискова А.А.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 10 августа 2021 года (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 000,00 рублей, из них 350 000 000,00 рублей от юридических лиц (22). Израсходовано - 220 203 496,71 рублей, из них 218 905 192,71 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (15 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 37 565 000,00 рублей (2 юридических лица). Израсходовано средств - 7 237 674,05 рублей, из них 3 678 700 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (4 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 3 070 000,00, из них 460 000,00 рублей от 1 юридического лица. Израсходовано средств - 171 606,00 рублей. Из них возврат средств - 460 000,00 руб.

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 760,00 рублей, из них от 1 юридического лица - 800 000,00 рублей, от 4 физических лиц - 460 000,00 рублей. Израсходовано средств - 1 057 160, 00 рублей. Из них возврат средств - 445 600,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 1 725 000,00 рублей. Израсходовано средств - 1 696 528,00 рублей, из них 1 397 500,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА" всего поступило 14 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 13 174 489,48 рублей, из них 12 410 500,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" всего поступило 300 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 117 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 106 469 638,00 рублей, из них 102 574 503,78 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (38 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 680 056 000,00 рублей. От юридических лиц (11) 200 020 000,00 рублей, от физических лиц 130 036 000,00 (267 граждан). Израсходовано - 200 739 078,15 рублей, из них 192 698 921,60 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (48 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств 2 450 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 22 817 000,00 рублей, из них 5 865 000,00 от физических лиц (6). Израсходовано средств - 18 247 378,58 рублей, из них 17 453 423,58 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (5 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств 4 020 000,00 руб.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 17 500 100,00 рублей. Израсходовано средств - 13 400 632,92 рублей, из них 3 656 660,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (4 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 49 870 000,00 рублей. Израсходовано средств - 26 206 280,00 рублей, из них 19 531 474,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (6 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 44 424 750,00 рублей, из них от юридических лиц (1) 9 424 750,00 рублей. Израсходовано средств - 33 660 055,00 рублей, из них 33 000 000,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей); возвращено средств - 10 424 750,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 22 500,00 рублей. Израсходовано средств - 11 815,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 134 000 000,00 рублей, из них от юридических лиц (1) 10 000 000,00 рублей, 2 000 000,00 рублей от физических лиц (6). Израсходовано средств - 115 197 925,91 рублей, из них 85 539 401,31 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (50 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).