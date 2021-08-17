ЦИК провел жеребьевку эфирного времени между партиями

Каждая партия, участвующая в выборах в Госдуму, получит по часу бесплатного эфирного времени для дебатов и агитационных роликов на федеральных теле- и радиоканалах. Во вторник в Центризбиркоме прошла жеребьевка, в ходе которой 14 политических сил получили свое время в сетках вещания.

"Начался самый важный период - период агитации в СМИ. И хотелось бы, чтобы наши уважаемые федеральные каналы показали все партии, чтобы дать возможность избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром. Это их основное право - знать все о кандидатах", - напутствовала участников жеребьевки глава ЦИК Элла Памфилова.

Процедура заняла несколько часов: сначала вещатели разыграли с помощью лототрона очередность выкладки своих предложений, затем партии брали конверты с сеткой вещания в том порядке, в котором ЦИК зарегистрировал их федеральные списки. Первыми к столу в зале заседаний подходили представители ЛДПР, последними - "Единой России". Среди каналов же первым оказался "Первый".

Как рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина, не менее половины бесплатного времени должны занять дебаты. Если какая-то из партий отказывается от дискуссии, ее время распределяется между конкурентами.

Еще полчаса бесплатного эфирного времени отводится на трансляцию агитационных роликов. До четверга Центризбирком планирует проверить предвыборное творчество участников думской кампании на соответствие требованиям закона. К примеру, агитация не должна содержать признаков разжигания национальной, религиозной, социальной розни, к ней нельзя привлекать детей и иностранцев. Агитация должна быть оплачена из избирательных фондов партий. Отвечающие всем критериям ролики Центризбирком утвердит на заседании 19 августа.

Наталья Бударина добавила, что если партия отказывается от размещения своей агитации, она должна предупредить вещателя за пять дней. Освободившееся время телеканал или радиостанция вправе использовать по своему усмотрению.

Больше всего бесплатного времени для агитации предоставит ВГТРК, в нее входят два телевизионных и три радиоканала ("Россия", "Россия 24", "Маяк", " Радио России" и "Вести ФМ"). Суммарно они отведут партиям 70 часов эфира, уточнил первый заместитель генерального директора компании Андрей Кондрашов. По его словам, на канале "Россия 1" вести дебаты будет ведущий Владимир Соловьев, в каждой программе примут участие по шесть партий. Вечерние эфиры стартуют с 23 августа.

"Первый канал", ТВЦ и ОТР выделят по 14 часов на агитацию. На "первой кнопке" дебаты пройдут в утреннем эфире, начиная со вторника, сообщил заместитель генерального директора компании Андрей Писарев. А вести дебаты будет ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев, сказал он.

ТВЦ будет собирать на дебатах по семь партий в 5 часов вечера, начиная с 30 августа, проинформировал Андрей Румянцев, замглавы телеканала. Трансляция роликов стартует в 23 августа.

На ОТР представители партий будут дебатировать с 30 августа в 7:15 по московскому времени, рассказал заместитель генерального директора компании Юрий Бабуров. В каждой программе будет участвовать по семь партий.

График дебатов ЦИК утвердит также на заседании в четверг. В среду комиссия займется распределением бесплатных печатных площадей в федеральных изданиях.