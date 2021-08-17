Детские выплаты можно будет получить только на карту "Мир"

C 1 октября выплаты на детей малообеспеченным семьям будут перечислять только на карту российской платежной системы "Мир".

Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 22 августа. "В перечень выплат гражданам, которые можно производить лишь на карту "Мир", войдут ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом. В числе пособий, которые будут выплачиваться на карту "Мир", окажутся пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности", - рассказала "Российской газете" адвокат Милана Дадашева.

При этом, по ее словам, пособия беременным будут перечисляться на "Мир" уже с 22 августа, тогда как выплаты детям из малообеспеченных семей начнут выплачиваться на карту национальной платежной системы с 1 октября.

Юрист напоминает, что решение о выплате пособий на карту "Мир" связано со стремлением России освободиться от потенциальных рисков, связанных с международными платежными системами, в условиях сложной геополитической ситуации. "Экономические санкции против России вполне могут распространиться и на международные платежные системы. Если это произойдет, то переводы на карты в системах Visa и MasterCard станут невозможны. Но чтобы не оставить социально необеспеченные слои населения без средств к существованию, было принято соответствующее решение о переводе выплат на карту "Мир", - отметила юрист.

Что же касается самих получателей пособий, то для них в подавляющем большинстве случаев не имеет принципиального значения, на какую карту будет приходить пособие по беременности и родам или на ребенка. Тем более что многие россияне (в том числе все бюджетники и пенсионеры) уже давно используют карты именно национальной платежной системы.

Социальные переводы в рамках национальной платежной системы точно дойдут до адресатов. С июля все пенсионеры тоже получают выплаты на "Мир"

Напомним, что с 1 июля на карту "Мир" стали зачисляться все пенсии. До этого пенсионер мог получать свои выплаты и на карты иностранных платежных систем. Для оформления такой карты потребуется минимум семь рабочих дней. Некоторые банки делают и дольше. За обслуживание карты "Мир", оформленной для зачисления пенсий и социальных выплат, Сбербанк, например, ничего не берет.

Пенсионеры могут в любой момент открыть карту "Мир" и сообщить ее новые реквизиты и номер счета, к которому привязана карта, в Пенсионный фонд России. Это можно сделать лично или через электронные сервисы. Пенсионер также может вообще отказаться от услуг банка и начать получать пенсию через "Почту России". Таким пенсионерам деньги приносит почтальон.