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17.08.2021 17:34
Рубрика: Власть

Джабаров: Обвинения перед выборами приведут к проблемам в работе ОБСЕ

Текст: Дмитрий Гончарук

На встрече с дипломатами из стран-членов ОБСЕ сенаторы предостерегли их от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела России, сообщил руководитель рабочей группы при комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.

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Во вторник в МИД России состоялся брифинг для руководства посольств государств-участников ОБСЕ, темой которого стали изменения в российском законодательстве в свете предстоящих выборов в Госдуму.

"Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое", - приводит слова Джабарова Telegram-канал комиссии.

Отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в Россию наблюдательную миссию он назвал "спектаклем". "Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования", - подчеркнул он.

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По его мнению, любые формы вмешательства во внутренние дела России успехом не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами.

"Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ", - заключил сенатор.

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