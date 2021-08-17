Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане

Британские военные проводят операцию "Питтинг", в ходе которой в Афганистане должно быть развернуто порядка 600 военнослужащих. Их задача - обеспечить эвакуацию британских граждан и сотрудничавших с ними афганских специалистов, об этом заявило Минобороны Соединенного королевства.

"В течение следующих нескольких недель мы все сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет", говорится в заявлении.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил со своим пакистанским коллегой Имраном Ханом 17 августа ситуацию в Афганистане, об этом сообщила канцелярия британского премьера. В ходе переговоров Джонсон "подчеркнул приверженность работе с международными партнерами, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане и в целом в регионе", отмечено в сообщении. Также он подчеркнул, что признание нового правительства Афганистана должно проходить на международной основе, и что легитимность движения "Талибан" (запрещено в РФ) зависит от того, как оно будет соблюдать признанные на международном уровне права человека.