Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В ценой своей жизни спас город

Некоторые жители Подмосковья 17 августа, а позднее - и большинство из нас - в интернете и по телевидению - увидели страшную картину. Военный самолет с горящим двигателем пролетал на малой высоте, а на втором плане просматривались крыши жилых домов, трубы и гаражи. Летчики не схватились за парашюты, а до последнего остались со своей железной машиной. Им удалось увести транспортник в сторону лесополосы, где тот и рухнул.

Героический поступок летчиков напомнил многим песню Эдиты Пьехи "Огромное небо" 1968 года. В ней рассказывается о двух летчиках-друзьях, которые увели горящий самолет в лес, не дав ему упасть на дома. Вот строчки из нее - "Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет. Но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города cмepть унесем. Пускай мы пoгибнем, но город спасем".

Авиакатастрофа произошла вчера в 11.18 в лесополосе, в полутора километрах от аэродрома Кубинка. Ил-112В - это новейший легкий военный транспортный самолет, которого еще нет в войсках. Он только проходит испытания и был в единственном готовом экземпляре. 13 августа самолет прилетел из Воронежа с завода-изготовителя. Вчера летчики должны были его перегнать в Жуковский, где самолет планировал принять участие в предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В потерпел аварию во время тренировочного полета. По данным, полученным с места крушения самолета, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа", - заявили в Объединенной авиастроительной корпорации. В корпорации пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

В ОАК подчеркнули, что жертв и разрушений на земле после падения самолета удалось избежать. Экипажем самолета командовал шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, 63-летний Герой России Николай Куимов. Выпускник Тамбовского военного авиационного училища и Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. Он освоил более 35 типов самолетов. Среди них - и широкофюзеляжный Ил-96-300ПУ, на котором летает президент страны, и пассажирский региональный Ил-114-300, впервые поднятый в небо в конце прошлого года.

На борту Ил-112В также были летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Судя по фотографиям с места авиакрушения, шансов выжить у летчиков не было. Самолет практически весь сгорел. А систем катапультирования в военно-транспортных самолетах не предусматривается - ими оснащают только боевые самолеты. Да и не факт, что катапульта бы спасла жизни летчиков. Поскольку очевидцы и эксперты утверждают, что летчики, во-первых, до последнего пытались спасти машину, а во-вторых, уводили горящий самолет подальше от жилых построек.

"Местные жители и объекты не пострадали во время крушения самолета", - сообщили в пресс-службе администрации городского округа Одинцово.

"Разрушений на земле также нет", - добавили в пресс-службе МЧС России. "На момент прибытия первых пожарных наблюдалось очаговое горение самолета", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за возгорания. "На малой высоте и низкой скорости пожар правого двигателя привел к сваливанию самолета и катастрофе", - рассказали в ОАК.

На малой высоте и низкой скорости пожар правого двигателя привел к сваливанию самолета Ил-112В и авиационной катастрофе

Следователи вчера по факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело и сразу же приступили к его расследованию. Оно будет вестись по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Сформирована следственная группа из числа следователей и криминалистов транспортного подразделения СК России, которая работает на месте происшествия. Ее возглавляет первый заместитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын. Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, параллельно изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов", - рассказали в следственных органах.

Добавляется, что следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося.

"По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло", - сообщил вчера вечером ТАСС источник в экстренных службах.

Первый - разбившийся вчера - образец Ил-112В впервые поднялся в воздух 30 марта 2019 года. С момента первого полета нового транспортника за его штурвалом был Николай Куимов. Причем после приземления он одобрительно отозвался о качествах машины.

Вместе с тем тогда выяснилось, что самолет не отвечал требованиям Минобороны России по грузоподъемности, поэтому военные потребовали доработку. Главный конструктор "Ил" Николай Таликов сообщал, что первый полет также сопровождался отказом автоматики: один из двигателей переключился на гидромеханическую систему управления. По данным "РГ", проблемы с отказом двигателей на пилотном образце возникали и ранее, в связи с чем в Воронеж приглашали специалистов завода-поставщика.

В октябре 2020 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на 2 тонны. Летные испытания Ил-112В возобновились спустя два года - 30 марта 2021-го.

Вторая опытная машина проходит прочностные и ресурсные испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Жуковского. Третий и четвертый образцы Ил-112В уже делаются с учетом конструктивных доработок. К программе летных испытаний они должны присоединиться в 2022-м.

- Идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство. В частности, реализуется проект по созданию поточной линии сборки на базе существующих площадей, - сообщил на днях управляющий директор воронежского авиазавода Фарит Шарафеев.

Мощности предприятия позволяют в перспективе сдавать по 10-12 Ил-112В в год, отмечал первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой.

Разработку Ил-112В с начала 1990-х годов ведет ПАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина". Серийное производство самолета в гражданской версии планировалось начать в 1994 году, но из-за нехватки средств оно было отложено.

В 2000 году возобновилось проектирование Ил-112 в военном варианте. В апреле 2003-го он победил в конкурсе Минобороны России на лучший проект легкого военного транспортника, проект был учтен в госпрограмме вооружения. Но в августе 2010 года министерство приостановило финансирование проекта, а в мае 2011-го приняло решение отказаться от него в пользу самолетов Ан-140 грузовой модификации. Однако производство военных Ан-140 в России в 2015 году прекратилось из-за непоставок комплектующих с Украины.

В настоящее время все комплектующие самолета Ил-112В- отечественные, оборудование производится на российской элементной базе. Двигатели делают в Санкт-Петербурге. Систему автоматизированного управления поставляет концерн КРЭТ, а шасси, элементы гидравлики и система электроснабжения разработаны холдингом "Технодинамика".

В ноябре 2014 года Минобороны России и компания "Ил" подписали госконтракт на завершение опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112В и строительство трех опытных машин. На эти цели было предусмотрено 7,9 млрд руб. 11 апреля 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер правительства РФ, курирующий оборонно-промышленный комплекс страны) сообщил, что в рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланировано приобретение "порядка 22 самолетов" Ил-112В.

Ключевое преимущество Ил-112В - возможность посадки на не оборудованные в радиотехническом отношении полосы, в том числе грунтовые

Новый военный транспортник создается для замены парка самолетов Ан-24 и Ан-26.

Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Он может садиться на необорудованные аэродромы и грунтовые посадочные полосы, а также работать в сложных климатических условиях. Длина - 24,15 м, высота - 8,89 м, размах крыла - 27,15 м. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ мощностью 3,5 тыс. лошадиных сил каждый. Максимальная взлетная масса - 21 тыс. кг, максимальная полезная нагрузка - 5 тыс. кг. Крейсерская скорость - до 500 км/ч. Максимальная высота полета - 7 тыс. 600 м. Дальность полета с полезной нагрузкой - 2,4 тыс. км. Экипаж - два человека.

Увеличенные по сравнению с Ан-26 размеры грузовой кабины позволяют разместить там автомобиль типа УАЗ-452. Крейсерская скорость - 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой - 1200 км. Ключевое преимущество Ил-112В - возможность автономной посадки на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО, и ручного захода на необорудованные в радиотехническом отношении полосы, в том числе грунтовые. Машину можно использовать в высокогорье и при сверхнизких температурах.

Вчера вечером пришли соболезнования от вице-премьера Юрия Борисова.

"Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выражает соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа Ил-112В, который сегодня в 11.18 потерпел крушение при выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

"Произошла большая трагедия. Помню, жал руку Николаю Куимову в декабре прошлого года, когда он в Жуковском впервые поднял в воздух Ил-114-300. Были сложные погодные условия, но он справился. Это было 16 декабря, его день рождения, Николаю исполнилось 63 года. Смерть экипажа - большая потеря для всех нас", - приводятся в сообщении слова Борисова.