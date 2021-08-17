Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября

1 сентября практически все вузы смогут начать учебный год. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности, - сказал глава ведомства на заседании совета Российского союза ректоров. - Остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года.

Также министр подчеркнул: принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима.

- Нужно развернуть широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации и создавать условия для желающих привиться, - отметил Фальков.

Кстати

По данным Минобрнауки, сегодня полностью к новому учебному году готовы 98% университетских общежитий. Оставшиеся завершат этот процесс к 1 сентября.