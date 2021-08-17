Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации

34-летний фармацевт из американского штата Иллинойс Тангтанг Чжао был арестован во вторник по обвинению в продаже более 100 подлинных карт вакцинации против COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) покупателям на e-Bay, которым никогда не делали прививок.

Согласно требованиям CDC, компании, в которой работал Тангтанг Чжао, было разрешено выдать только одну карточку вакцинации каждому реципиенту, сделавшему прививку. Чжао обвиняется в том, что он похитил часть выданных государством карт вакцинации и продал до 125 из них через интернет примерно по 10 долларов за штуку. По версии обвинения, Чжао продал их 11 различным покупателям, получив прибыль в размере более 1200 долларов. Чжао обвиняется по 12 пунктам в хищении государственной собственности, что является федеральным преступлением. В случае признания виновным он может быть приговорен к 10 годам лишения свободы по каждому пункту обвинения, а, следовательно, к более ста годам тюремного заключения, уточняет издание Patch.

Зарегистрированный фармацевт из Чикаго работал в национальной сети, которая занималась распространением вакцин по всей территории Соединенных Штатов. "Сознательная продажа карт вакцинации против COVID непривитым людям подвергает миллионы американцев риску серьезных заболеваний или смерти", - сказал Эммерсон Буйе-младший, специальный агент отделения ФБР в Чикаго. По его словам, содеянное фармацевтом является федеральным преступлением с отягчающими последствиями.

Вакцинация против COVID-19 является бесплатной для всех жителей США. В начале марта генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль объявил, что штат будет принимать жесткие меры в отношении тех, кто покупал или производил поддельные карты.