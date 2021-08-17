Новости

Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
В ЕР оценят готовность всех школ России к новому учебному году 12:16
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID 12:14
Сколько денег россияне снимают с карт на кассах магазинов 11:57
Средний размер микрозайма в России растет второй месяц подряд 11:48
В Колумбии задержан россиянин, переправлявший наркотики в Россию 11:46
Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу 11:46
После землетрясения на Гаити идет тропический шторм 11:46
В центре Ставрополя вандалы украли символический ключ от города 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19 11:43
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Узнать размер остатка маткапитала можно будет за один день 11:28
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 11:46
Рубрика: Общество

Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу

Текст: Игорь Елков
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Деньги, собранные от продажи картин и других работ министра обороны Сергея Шойгу, позволили оказать помощь 23 пациентам - детям и молодым людям. Об этом рассказал глава фонда Константин Хабенский на брифинге в Русском географическом обществе.

Фото: happyphoton/istockphoto
Минздрав разрешил больницам лечить лекарствами от благотворительных фондов

Речь идет о получившем большой резонанс благотворительном аукционе "Творчество ради жизни": его в середине мая провели в московской штаб-квартире РГО. В качестве лотов с молотка за один вечер ушли 14 предметов работы Шойгу: рисунки, работы из дерева и фарфоровые сервизы, а также семейные реликвии министра обороны - складной патефон Молотовского завода и катушечный магнитофон "Романтик-3". Покупатели тогда пополнили Благотворительный фонд Хабенского солидной суммой: 40 миллионов рублей.

На данный момент потрачены на лечение и реабилитацию 23 пациентов четверть суммы: более десяти миллионов. По словам Хабенского, одному ребенку была оплачена протонная лучевая терапия, двум детям - приобретена шунтирующая система, двенадцать подопечных Фонда получили необходимую помощь в виде лекарственных препаратов (в том числе один из них дополнительно прошел курс реабилитации), а еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

Глава благотворительного фонда сообщил, что оставшаяся часть средств будет направлена на приобретение лекарств и оплату высокотехнологичного лечения.

"Я уполномочен от нашего Фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует", - говорит Константин Хабенский.

Как отмечают искусствоведы, современный рынок предметов искусства прекрасно впитывает произведения известных личностей. В частности, участвовавшая в аукционе российский галерист, арт-критик и художник Елизавета Плавинская констатировала: "Мы живем в эпоху, когда личность автора важнее, чем ремесло". Пейзажи Шойгу искусствоведу напоминают шедевры Куинджи (из 14 работ 8 - рисунки).

Около половины россиян отдали бы выигранный миллион на благотворительность

Интересная деталь: сам Шойгу не считает себя художником, но опыт рисования у него большой - со времен участия в археологических экспедициях во времена юности. Делать зарисовки во время раскопок учат всех. Сегодня министр берет в руки грифельный карандаш и кисть во время долгих перелетов, а также во время отпусков. Также в отпуске создает и скульптуры. В работе помогают члены семьи. Дочь министра, Ксения Шойгу, в ходе аукциона рассказала, что помогала отбирать кедр, 3,5-метровая столешница из которого стала бесспорным гвоздем майских торгов. Ксения особо отметила, что в ходе создания предмета искусства ни один живой кедр не пострадал. Упомянутое дерево они нашли в тайге уже упавшим, ему 368 лет.

Эта столешница приглянулась и самому Константину Хабенскому. "Я бы сам, наверное, ее приобрел, если бы смог переиграть игроков, - признался глава Фонда. - Но, нет, лот ушел к другим людям".

Общество Здоровье

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности