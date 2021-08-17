Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу

Деньги, собранные от продажи картин и других работ министра обороны Сергея Шойгу, позволили оказать помощь 23 пациентам - детям и молодым людям. Об этом рассказал глава фонда Константин Хабенский на брифинге в Русском географическом обществе.

Речь идет о получившем большой резонанс благотворительном аукционе "Творчество ради жизни": его в середине мая провели в московской штаб-квартире РГО. В качестве лотов с молотка за один вечер ушли 14 предметов работы Шойгу: рисунки, работы из дерева и фарфоровые сервизы, а также семейные реликвии министра обороны - складной патефон Молотовского завода и катушечный магнитофон "Романтик-3". Покупатели тогда пополнили Благотворительный фонд Хабенского солидной суммой: 40 миллионов рублей.

На данный момент потрачены на лечение и реабилитацию 23 пациентов четверть суммы: более десяти миллионов. По словам Хабенского, одному ребенку была оплачена протонная лучевая терапия, двум детям - приобретена шунтирующая система, двенадцать подопечных Фонда получили необходимую помощь в виде лекарственных препаратов (в том числе один из них дополнительно прошел курс реабилитации), а еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

Глава благотворительного фонда сообщил, что оставшаяся часть средств будет направлена на приобретение лекарств и оплату высокотехнологичного лечения.

"Я уполномочен от нашего Фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует", - говорит Константин Хабенский.

Как отмечают искусствоведы, современный рынок предметов искусства прекрасно впитывает произведения известных личностей. В частности, участвовавшая в аукционе российский галерист, арт-критик и художник Елизавета Плавинская констатировала: "Мы живем в эпоху, когда личность автора важнее, чем ремесло". Пейзажи Шойгу искусствоведу напоминают шедевры Куинджи (из 14 работ 8 - рисунки).

Интересная деталь: сам Шойгу не считает себя художником, но опыт рисования у него большой - со времен участия в археологических экспедициях во времена юности. Делать зарисовки во время раскопок учат всех. Сегодня министр берет в руки грифельный карандаш и кисть во время долгих перелетов, а также во время отпусков. Также в отпуске создает и скульптуры. В работе помогают члены семьи. Дочь министра, Ксения Шойгу, в ходе аукциона рассказала, что помогала отбирать кедр, 3,5-метровая столешница из которого стала бесспорным гвоздем майских торгов. Ксения особо отметила, что в ходе создания предмета искусства ни один живой кедр не пострадал. Упомянутое дерево они нашли в тайге уже упавшим, ему 368 лет.

Эта столешница приглянулась и самому Константину Хабенскому. "Я бы сам, наверное, ее приобрел, если бы смог переиграть игроков, - признался глава Фонда. - Но, нет, лот ушел к другим людям".